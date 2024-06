Calzona očakáva proti Walesu lepší výkon

Bratislava 8. júna (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona očakáva od nedeľnej generálky na ME proti Walesu lepší výkon, akým sa prezentovali jeho zverenci v predošlom prípravnom zápase proti San Marínu (4:0). Avizoval aj zmeny v základnej zostave a prezradil, že k dispozícii budú už aj Dávid Hancko a Juraj Kucka, ktorí po zraneniach trénujú s mužstvom.



Pôjde o šiesty vzájomný zápas s "drakmi", v ktorom sa Slováci pokúsia vylepšiť z ich pohľadu negatívnu bilanciu jedno víťazstvo, jednu remízu, tri prehry (skóre 9:10). "V porovnaní so San Marínom budú zmeny v zostave. Minutáž dostanú aj hráči, ktorí v stredu nehrali, musíme však byť opatrní. Vieme, že Kucka trénuje, ale dlhšie nehral zápas. Uvidíme, či odohrá celých 90 minút alebo len nejakú časť. Od mužstva čakám, že budem vidieť zlepšenie oproti duelu so San Marínom. Čakám, že budeme lepší po fyzickej, technickej aj taktickej stránke," povedal Calzona na sobotnej predzápasovej tlačovej konferencii.



Wales podľa talianskeho kormidelníka disponuje veľkou kvalitou. "Walesania majú silné mužstvo. Sú 29. v rebríčku FIFA a tesne im ušla účasť na ME. Je to technické, ale hlavne fyzicky dobre vybavené mužstvo. Bude to pre nás ťažký test. Mňa teší, že všetci moji hráči dokazujú, že chcú byť v reprezentácii a sú na to hrdí," dodal Calzona. V júnovom asociačnom termíne už oba tímy odohrali jeden duel. Slováci zdolali San Maríno 4:0 a Wales mal tiež do činenia s futbalovým "trpaslíkom", no s Gibraltárom si nedokázal poradiť a iba remizoval 0:0. Ostrovný tím bojoval o účasť na ME do poslednej chvíle v play off, v ktorej mu vystavilo stopku Poľsko. Po zápase so Slovenskom sa tak pre Walesanov sezóna skončí a rozídu sa na dovolenky.



Naopak, Slovákov čaká tretia účasť na ME za sebou. Stredopoliar Matúš Bero sa však predstaví na vrcholnom turnaji prvýkrát. Dvadsaťosemročný hráč nemeckého VfL Bochum, s ktorým udržal až v baráži bundesligovú príslušnosť, sa dostal do finálnej 26-člennej nominácie. Predtým sa mu to dvakrát nepodarilo, keď mu účasť na ME 2016 i ME 2020 unikla tesne medzi prstami. "Žiadny kameň zo srdca mi nespadol. Ja som vždy veril, že sa mi to jedného dňa podarí. Dal som do toho v príprave všetko a som vďačný trénerovi za dôveru. Vážim si to a verím, že budem prospešný pre mužstvo," povedal Bero, ktorý má na konte 29 medzištátnych zápasov a jeden presný zásah.



"Veľmi sa na zápas s Walesom teším, súpera určite netreba podceňovať. Čaká nás vyrovnaný protivník, bude to skvelá previerka. Už sme ich analyzovali, vedia, čo majú robiť s loptou aj bez nej. Verím, že nás čaká kvalitný ofenzívny futbal z obidvoch strán. Podpora divákov by však mohla byť väčšia, ako momentálne ukazuje stav predaných vstupeniek. Sme malá krajina a musíme byť hrdí na to, čo sa nám podarilo," dodal Bero, ktorý týmito slovami narážal na momentálne 6000 predaných lístkov.



Slovenský futbalový zväz pri príležitosti blížiaceho sa štartu ME spustil novú kampaň "Slovensko fandí Slovensku". Jej cieľom je sčítať fanúšikov, ktorí môžu vyjadriť podporu národnému tímu prostredníctvom webovej stránky www.sokolklub.sk. "Je skvelé, keď prídete na reprezentačný zápas a vidíte, odkiaľ všade nás ľudia prišli podporiť. Vždy vidíme veľa vlajok z východu, stredu, ale aj zo západu Slovensko a o tom to je. Ľudia by sa mali spájať a podporovať Slovensko," povedal Bero.



Slovákov čaká prvý zápas na šampionáte 17. júna o 18.00 h proti Belgicku. Ďalšie súboje v E-skupine odohrajú proti Ukrajine (21. júna o 15.00 h) a Rumunsku (26. júna o 18.00 h).