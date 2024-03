Calzona po prvej ligovej prehre na lavičke Neapola: Trápi sa celý tím

Rím 31. marca (TASR) - Šance futbalistov SSC Neapol na účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov sú podľa trénera tímu Francesca Calzonu už iba veľmi malé. Obhajcovia talianskeho titulu podľahli v sobotnom dueli Atalante Bergamo 0:3 a v tabuľke Serie A im patrí ôsma priečka.



Hostí poslal do vedenia v 26. minúte Alexej Mirančuk a do prestávky zvýšil ich náskok Gianluca Scamacca. Po zmene strán sa Neapol napriek aktivite nedokázal presadiť a víťazstvo Atalanty ešte v závere stretnutia navýšil Teun Koopmeiners. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka odohral za SSC celý duel a so svojimi spoluhráčmi utrpel prvú ligovú prehru od príchodu Calzonu.



"Partenopei" nezvíťazili už v treťom stretnutí za sebou, osem kôl pred koncom sezóny strácajú na piaty AS Rím šesť bodov a v Lige majstrov sa na jeseň pravdepodobne nepredstavia. "Nie sme ešte matematicky mimo hry, ale šanca, že sa tam dostaneme, je veľmi malá," citovala Calzonu agentúra AFP. Kormidelník slovenskej reprezentácie pripustil, že jeho zverenci v Neapole boli v zápase nestabilní: "To nie je v poriadku. Musíme sa naďalej pozerať dopredu a zlepšovať sa. Problémom nie je obranná línia, trápi sa celý tím. Každý vie o problémoch Neapola. Vymenili sa traja tréneri a veľa hráčov. Je to obrovský rozdiel oproti minulej sezóne, ale s tým, žiaľ, nič nenarobíme."



O zápas viac ako Neapol delí od posledného víťazstva hráčov Juventusu Turín, ktorí prehrali na pôde Lazia Rím 0:1. Triumf domáceho tímu zariadil v nadstavenom čase druhého polčasu Adam Marušič. "Stará dáma" vybojovala v uplynulých deviatich dueloch len sedem bodov a štvrtá Bologna, ktorá má zápas k dobru, na ňu stráca päť bodov. Pre Massimiliana Allegriho to bolo jubilejné 500. stretnutie v Serii A z trénerskej pozície. "Lazio malo v prvej polhodine vysoký tlak, potom sme si vytvorili niekoľko šancí, no potrebovali sme byť odhodlanejší. Nemôžete dostať gól desať minút pred koncom," zhodnotil duel 56-ročný kouč.



Podľa portálu Football Italia Allegri trvá na tom, že tím má dobrú sezónu. Brankár Wojciech Szczesny však tvrdí, že jedno víťazstvo v deviatich zápasoch nie je Juventusu hodné. "Všetci musíme pochopiť, že klubu musíme dať viac. Uvedomujeme si, že sme za uplynulé dva mesiace neurobili dostatočne veľa. Je to negatívny moment a všetkých nás to bolí. Každý z nás si musí položiť otázky. Chlapci tvrdo trénujú, sú žiadostiví, no výsledky neprichádzajú. Všetci sa musíme zlepšiť," vyhlásil po stretnutí 33-ročný poľský brankár.



Z víťazstva sa tak pri svojej premiére tešil nový tréner Lazia Igor Tudor: "Lepší začiatok si ani nemôžete priať. Je úžasné vyhrať takýmto spôsobom. Teším sa aj za chlapcov a za to, ako hrali a že do toho vstúpili správnou nohou. Neverím v šťastie alebo smolu, len v tvrdú prácu. Trénujeme tvrdo a to, čo sa deje v deň zápasu, je dôsledkom toho, čo robíme cez týždeň na tréningu. Nechceme mať žiadne výhovorky." Oba kluby sa spolu opäť stretnú v utorkovom semifinále Talianskeho pohára.



Pozíciu na druhom mieste tabuľky si po sobote upevnili hráči AC Miláno, ktorí zvíťazili na pôde Fiorentiny 2:1 a pred Juventusom majú šesťbodový náskok. Všetky tri góly padli v priebehu siedmich minút. Hostí najskôr poslal do vedenia Ruben Loftus-Cheek, následne sa o vyrovnanie postaral Alfred Duncan a o triumfe "rossoneri" rozhodol v 53. minúte Rafael Leao.



"Čo sa týka zápasu, hrali sme dobre, vytvorili sme si veľa príležitostí a myslím si, že sme zaslúžene vyhrali na mieste, kde sme sa predtým vždy trápili. Po medzinárodnej prestávke to nebýva ľahké, takže s týmto víťazstvom som obzvlášť spokojný," uviedol po stretnutí tréner AC Stefano Pioli, ktorý sa vyjadril aj na adresu 24-ročného Leaa: "Je kúsok od toho, aby sa stal veľkým hráčom. Vždy sme si mysleli, že by sa ním mohol stať. Samozrejme, že Miláno sa na neho spolieha, rovnako ako sa PSG spolieha na Kyliana Mbappeho. Môže hrať mnohými rôznymi spôsobmi, má silu aj kvalitu. Má jednoducho všetko, čo potrebuje."



Kouča AC mrzí, že jeho zverenci majú na vedúci Inter také veľké manko. Mestský rival má na čele tabuľky náskok 11 bodov, pričom v pondelok ho čaká duel so sedemnástym Empoli. "Pohľad na tabuľku nás mrzí, pretože si nemyslím, že medzi týmito dvoma tímami je štrnásťbodový rozdiel. Inter využil rozhodujúci mesiac, keď nás trápili zranenia, prehrali sme dva domáce zápasy za sebou s Juventusom a Udinese a remizovali s Neapolom i Lecce. V týchto štyroch zápasoch nazbieral Inter 12 bodov a tento náskok si dokázal udržať," dodal Pioli.



Päťdesiatosemročný kormidelník reagoval aj na vyhlásenie prezidenta klubu Paola Scaroniho, ktorý ešte pred sobotným zápasom uviedol, že si praje, aby Pioli zostal v tíme aj v ďalšej sezóne: "Nikdy som nemal najmenšie pochybnosti. Z Milána jednoducho neodchádzate." Pioli pôsobí na lavičke od októbra 2019 a s tímom má podpísaný kontrakt do júna 2025.