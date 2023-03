Calzona po remíze s Luxemburskom: Nevidím dôvod na negatíva

Na snímke vpravo stredopoliar Slovenska Ondrej Duda a obranca Luxemburska Florian Bohnert v zápase J-skupiny kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2024 vo futbale Slovensko - Luxembursko v Trnave vo štvrtok 23. marca 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenských futbalistov vyprevádzal po záverečnom hvizde štvrtkového zápasu kvalifikácie na ME 2024 piskot. V Trnave nedokázali streliť Luxemburčanom gól a po nevýraznom výkone a remíze 0:0 si hneď na začiatku kvalifikácie skomplikovali situáciu v J-skupine. Tréner Francesco Calzona však svojich zverencov pochválil a zdôraznil progres hráčov pod jeho vedením.Pre 54-ročného Taliana to bol piaty zápas v úlohe kormidelníka slovenskej reprezentácie. Debutoval vlani v septembri pri prehre 1:2 v Lige národov s Azerbajdžanom, nasledovali tri remízy. S Bieloruskom v tej istej súťaži 1:1, v príprave v Čiernej Hore 2:2 a doma s Čile 0:0. Slovenskí futbalisti vnímali štart kvalifikácie na ME ako dôležitý a chceli zčať úspešne. To sa však nevydarilo. "," uviedol Calzona po zápase na tlačovej konferencii.Hoci Luxemburčania zaznamenali v uplynulom období niekoľko dobrých výsledkov, v domácom zápase chceli Slováci svojho súpera zdolať. V rankingu FIFA je medzi oboma mužstvami rozdiel 40 miest, no na ihrisku to nebolo poznať. "," dodal Calzona.V Trnave si slovenskí futbalisti vypracovali prakticky len jednu gólovú šancu, v 59. minúte ju mal debutant v národnom drese Róbert Polievka. Jeho hlavičku však zneškodnil brankár Anthony Moris. "," konštatoval tréner.So štvrtkovou bezgólovou remízou neboli spokojní ani diváci, na štadióne Antona Malatinského ich bolo 3523. Po zápase sa z tribún ozýval piskot. "," uviedol Calzona.Ihneď po zápase sa k jeho priebehu vyjadrili aj bývalí reprezentanti Martin Škrtel a Ján Mucha. Škrtel sa pozastavil nad tým, že Calzona vyjadril spokojnosť s výkonom a na sociálnej sieti napísal: "." Podobne sa v televíznom štúdiu vyjadril aj bývalý brankár: "." Tréner Slovákov sa na tlačovej konferencii vyjadril k obom názorom: "."Po neúspešnom výsledku sa 54-ročný Talian neobáva o svoju pozíciu. "."V nedeľu privítajú Slováci na Tehelnom poli reprezentáciu Bosny a Hercegoviny, ktorá vo svojom prvom zápase zdolala Island 3:0. Ak chcú uspieť, musia pridať najmä v ofenzíve. Niektoré štvrtkové individuálne výkony zhodnotil Calzona nasledovne: "."