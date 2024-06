Calzona po Walese videl rezervy: Musíme hrať ako tím

Trnava 10. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nebol napriek presvedčivému triumfu 4:0 nad Walesom úplne spokojný. Na ME v Nemecku by podľa neho hra v nedeľnej generálke proti "drakom" nestačila na dosiahnutie úspechu. Na šampionáte sa jeho tím musí prezentovať ešte lepším tímovým výkonom, aby urobil slovenského fanúšika šťastným.



Walesanov "načal" v 45. minúte Juraj Kucka a po hodine hry už svietilo na svetelnej tabuli skóre 3:0. Slováci sa bavili futbalom, predviedli niekoľko pekných akcií a ich triumf prikrášlil v 90. minúte striedajúci László Bénes. Slováci tak zopakovali výsledok z prvého júnového prípravného zápasu proti San Marínu. "Som čiastočne spokojný, lebo takýto výkon nebude na ME stačiť. Musíme robiť viac v oboch fázach, obrannej aj útočnej. Nehovorím, že to nebol dobrý výkon, ale nebolo to také, ako chcem ja. Máme jedinú možnosť a tou hrať ako mužstvo. Nemôžeme myslieť na to, aby sme rozhodli zápasy ako jednotlivci," vyhlásil Calzona, ktorého potešil útočník Róbert Boženík. Ten ukončil v 56. minúte takmer štvormesačné gólové suchoty a o chvíľu pridal aj svoj druhý gól v zápase, ten napokon pripísali kapitánovi hostí Ethanovi Ampaduovi. "Som spokojný, Róbert veľa pracuje pre mužstvo. Ja som mu stále veril. Keď dá útočník gól, je to preňho dôležité a dobré pre jeho sebadôveru."



Taliansky vyzdvihol aj prínos Kucku. Po Petrovi Pekaríkovi druhý najstarší hráč v národnom tíme si vo veku 37 rokov stále udržiava vysoký štandard. Aj vďaka nemu pocestuje na svoj štvrtý veľký turnaj. "Kucka je robot. Keď bol zranený, bol som s ním často v kontakte. Bol som vystrašený, ale on vedel, že sa dá dokopy a bude k dispozícii na ME. Pre mňa je veľmi dôležitý hráč. Dáva mi pomocnú ruku aj v kabíne tým, že je veľký profesionál. Ešte viac ma teší to, že keď ho vidím v reprezentácii, je šťastný ako dieťa," povedal taliansky kouč o stredopoliarovi bratislavského Slovana. Slová chvály sa ušli aj Stanislavovi Lobotkovi, Ondrejovi Dudovi a Dávidovi Hanckovi. Posledný menovaný na ľavej strane výdatne podporoval ofenzívu a pripísal si aj gólovú asistenciu na gól Boženíka. "Je tiež veľmi dôležitý hráč pre reprezentáciu. Proti Walesu mal veľa priestoru na svojej strane. Okrem toho, že je fyzicky dobre pripravený, má aj veľkú kvalitu. Je dôležitá zbraň pre toto mužstvo."



Podľa Calzonu sa bude musieť dostať jeho tím na úroveň perfekcionizmu, ak chce prísť z ME s úspešným výsledkom. "Vieme, aké tímy nás čakajú na šampionáte. Musíme sa dostať na úroveň perfekcionizmu, aby sme sa im vedeli vyrovnať. Vždy sa pozerám na to, čo sa dá zlepšiť. Chalanom som sa po zápase s Walesom poďakoval, ale zároveň som im povedal, že sa treba zlepšiť. Už v kvalifikácii sme dávali veľa gólov, pretože sme mužstvo, ktoré si vytvorí veľa gólových šancí. Musíme však zlepšiť hru bez lopty. Pokiaľ mužstvo ako Belgicko dovolíme dve-tri šance, riskujeme, že ten zápas prehráme," myslí si Calzona, ktorý dal hráčom pred utorkovým odletom do dejiska ME voľno. "Chcel som, aby si chalani vyčistili hlavy a stretli sa so svojimi rodinami. Zaslúžia si to, počas sústredenia v Rakúsku nemali čas na oddych, takže je správne, aby išli domov na pár hodín."



Postupom na ME sa ambície slovenskej reprezentácie neskončili. "Silné mužstvo musí mať stále nový cieľ. My sme prvý splnili postupom na ME, hoci nám iba málokto veril. Nemôžeme sa však pozerať na to, čo sme dosiahli. Budem akceptovať, keď nepostúpime zo skupiny, ale musíme dať do toho maximum. Ak budú súperi lepší, prijmem to ako fakt. Pokiaľ by som však tento pocit nemal, vracal by som sa domov sklamaný. Pred odchodom na ME ma teší, že vidím veľa ľudí šťastných. Aj v sobotu na autogramiáde bolo veľa detí, ktoré si s radosťou išli pre podpisy. Keď vidím šťastných ľudí, aj ja som šťastný. Určite urobíme všetko pre to, aby boli Slováci spokojní aj po našich zápasoch v Nemecku," uzavrel Calzona.