Calzona pochválil hru Suslova a Gyömbéra: Boli naši najlepší hráči

Štokholm 17. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona označil za najlepších hráčov svojho tímu na pôde Švédska krídelníka Tomáša Suslova a obrancu Norberta Gyömbéra. Prvý menovaný patril medzi najaktívnejších hráčov v úvodnom dejstve duelu Ligy národov v Štokholme. Gyömbér si zastal svoju úlohu na pravom kraji obrany pri absencii Petra Pekaríka. Slováci podľahli domácim reprezentantom 1:2 a stratili šancu na priamy postup do B-divízie. O účasť v "béčku" si zahrajú v marci v play off.



Suslov sa mohol zapísať do streleckej listiny už v úvodnej minúte stretnutia, ale vo veľkej príležitosti zakončoval nepresne slabšou pravou nohou. Napriek tomu bol citeľnou hrozbou pre švédsku defenzívu, ktorá v úvodnej polhodine riešila aktivitu 22-ročného hráča talianskeho Hellasu Verona dvakrát aj za cenu žltej karty. "Stáva sa veľmi dôležitým hráčom pre toto mužstvo. Som za to rád, pretože som bol rok na neho veľmi tvrdý. On pochopil, že to bolo všetko pre jeho dobro, pretože má obrovský potenciál. Pochopil, čo má dávať futbalu, ako sa má správať na ihrisku a to momentálne robí. Teraz to len potvrdil. Som veľmi rád pre to, že jeho kariéra môže stúpať. Je to výborné aj pre reprezentáciu, pretože môže byť nosný bod, na ktorom bude stáť národný tím," uviedol Calzona na adresu Suslova.







Gyömbér už v minulosti potvrdil, že okrem stopérskeho postu je jeho využiteľnosť aj na pravej strane defenzívneho kvarteta. "Spolu so Suslovom bol podľa môjho názoru náš najlepší hráč na ihrisku. Dobre vieme, že to nie je Norova pozícia, ale bol k dispozícii pomôcť tímu a hral výborne," okomentoval taliansky kouč výkon Gyömbéra.



Tridsaťdvaročný defenzívny univerzál mal aj podiel na jedinom slovenskom góle do siete Švédska. Ten padol v 19. minúte duelu za nepriaznivého stavu 0:1 po strele Dávida Hancka. Vyplynul z dobrej práce Gyömbéra, ktorý si napravo zasekol loptu na slabšiu ľavačku, napriek tomu dokázal odcentrovať nebezpečne do pokutového územia. Švédska obrana nedokázala loptu odpratať, čo využil Hancko pekným obstrelením aj za prispenia žrde. "Videl som, že ma obranca dobieha, tak som si to sekol. Mal som to síce na ľavačku, moju slabšiu nohu, no videl som biele dresy v šestnástke. Chcel som to tam poslať, lopta sa poodrážala a 'Hanci' to trafil výborne," povedal k momentu, ktorý napokon Slovákom nestačil na zisk bodu, keďže v 48. minúte zariadil triumf "Tre Kronor" útočník Alexander Isak.



Gyömbéra potešilo, že dostal príležitosť v základnej zostave, v ktorej plánuje plniť požadované úlohy: "Dal som do toho všetko, ako vždy, keď ma tréner potrebuje. Nie je to môj post, ale nebudem si vyberať a sťažovať sa na to. Viem, že veľa ľuďom sa to nepáči, no kým tu budem a bude ma národný tím potrebovať, odvediem sto percent aj na pravom obrancovi."