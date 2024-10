Calzona pochválil reakciu tímu: Je to dobrý signál

Bratislava 11. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nebol po piatkovom zápase v C-divízii Ligy národov so Švédskom spokojný s hrou počas prvých 35 minút. Jeho zverenci prehrávali so severanmi 0:2, súperovi väčšinu času v prvom polčase nestačili. Potom však prišiel zlom a Slováci napokon siahali aj po víťazstve.



Hostia viedli na Tehelnom poli zásluhou Yasina Ayariho a Kena Semu, no vyrovnanie zariadil dvoma gólmi David Strelec. "Bol to veľmi ťažký zápas. Prvých 35 minút sme trpeli, bolo to preto, lebo Švédi hrali veľmi dobre a my sme nerobili to, čo sme chceli. V závere prvého polčasu sme vysunuli obranu vyššie a bol z toho gól na 1:2. To bolo veľmi dôležité vzhľadom k vývoju zápasu. Potom sme hrali podľa mňa na vysokej úrovni. Ale musím vyzdvihnúť aj hru Švédska, hrali vynikajúci duel. Vzhľadom k tomu čo sme predviedli v druhom polčase je remíza zaslúžená," uviedol Calzona.



Severania boli v prvom polčase lepší, dominovali najmä v strede poľa. "Robili sme čo sme nemali robiť. Vedeli sme, že Švédi držia hráčov v medzi priestoroch. Aj sme sa na to pripravovali, ale boli sme hlboko a súper vždy dokázal prihrať za obranu. To nám vtedy nefungovalo a preto sme trpeli. Sme radi, že sme dostali len dva góly. Toto by sa nám nemalo stávať, aby sme nechali súpera tak dominovať."



Gólmi Strelca však Slováci vyrovnali a mohli aj zvíťaziť. "Obaľovačka" Lukáša Haraslína v závere však len tesne minula pravú žrď. "David má obrovskú kvalitu. Je to on, kto musí pochopiť, že futbal musí hrať nie ako s kamarátmi medzi barákmi. On to pochopil a stáva sa z neho hráč vysokého levelu. Je to len jeho zásluha, lebo kritiku pochopil správne. Myslím si, že môže stúpať v kariére, ešte nie je na vrchole a môže hrať ešte lepšie. Ja som ho kritizoval aj preto, lebo nevyužíval svoj potenciál naplno a to ma všeobecne veľmi hnevá. Nepáčilo sa mi ako hral v defenzíve prvých 35 minút, ale napokon to bol on, kto zlomil zápas," uviedol kouč Slovákov.



Stretnutie so Švédskom bolo jedným z kľúčových v boji o priamy postup, ktorý si zabezpečí tím na prvom mieste. "Sme v polovici cesty, zatiaľ sme zanechali dobrý dojem. Ale musíme veľa vecí zlepšiť, aby sme dokázali vyhrať skupinu. Neviem ako to dopadne, ale pokiaľ nepoľavíme, alebo sa nebudeme prezentovať výkonom ako dnes prvých 35 minút, môžeme to dotiahnuť ďaleko. Ja si cením, že mužstvo malo silu reagovať a verili tomu do konca. Neboli zmierení s tým, že máme prehrať. Siahali sme aj po víťazstve. Je to dobrý signál, lebo vracať sa do zápasu s takýmto tímom je náročné. Som šťastný že sme to takto zvládli, mužstvo má charakter."



V ďalšom dueli nastúpia Slováci v pondelok 14. októbra o 18.00 v Baku proti domácemu Azerbajdžanu. Hrať nebude pre kartový trest obranca Denis Vavro. "Na tom mieste bude zmena, ale nemôžeme si ich dovoliť veľa. Ale nejaké budú," uzavrel Calzona.