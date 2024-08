Calzona povolal nováčikov Kozlovského a Pokorného, vracia sa Šatka

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy 1. skupiny C-divízie Ligy národov proti Estónsku (5. septembra o 20.45 SELČ v Tallinne) a Azerbajdžanu (8. septembra o 18.00 h v Košiciach):



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (Al-Ettifaq FC), Henrich Ravas (Cracovia Krakov)



obrancovia: Peter Pekarík (bez klubu), Michal Tomič (FK Bodö/Glimt), Norbert Gyömbér (Al Cholúd), Denis Vavro (FC Kodaň), Ľubomír Šatka (Samsunspor), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž)



stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Peter Pokorný (Slask Vroclav), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Union Berlín), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Matúš Bero (VfL Bochum)



útočníci: Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Leo Sauer (NAC Breda), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (Hellas Verona), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Róbert Boženík (Boavista Porto)

Bratislava 29. augusta (TASR) - V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu na úvodné dva zápasy novej edície Ligy národov figuruje premiérovo dvojica hráčov pôsobiaca v najvyššej poľskej súťaži Samuel Kozlovský - Peter Pokorný. Do národného tímu sa po čase vracia Ľubomír Šatka. Slováci nastúpia najskôr vo štvrtok 5. septembra o 20.45 SELČ v Tallinne proti Estónsku, v nedeľu 8. septembra o 18.00 h v Košiciach hostia Azerbajdžan. Ďalším účastníkom 1. skupiny C-divízie LN je Švédsko.Pre Slovákov pôjde o prvé zápasy po ME 2024, na ktorých postúpili zo základnej skupiny a v osemfinále takmer senzačne vyradili neskorších finalistov Angličanov. "" povedal Calzona o stredopoliarovi Slasku Vroclav.Hrošovský nie je v nominácii z rodinných dôvodov. "" dodal Calzona o obrancovi Widzewu Lodž.V nominácii figurujú traja hrotoví útočníci, opäť však chýba Róbert Polievka. Útočník MTK Budapešť mal dôveru trénera počas kvalifikácie ME 2024, na finálový turnaj do Nemecka ho napokon Calzona nevzal. "Talianskeho kormidelníka potešil postup Slovana Bratislava do hlavnej fázy Ligy majstrov. "Súčasťou štvrtkovej nominačnej tlačovej konferencie bolo predstavenie nového dodávateľa dresov pre národný tím, ktorým sa stala firma Macron. "" povedal generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík.