VIDEO: Calzona pripomína zohranosť Čiernohorcov: Doma sú nebezpeční

Podgorica 16. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona varoval pred silou Čiernej Hory v domácom prostredí a za jej výhodu vo štvrtkovom vzájomnom zápase považuje aj to, že Balkánci sa dobre poznajú a už nejaký čas hrajú pod rovnakým trénerom.



"Čiernohorci majú veľmi dobrú tímovosť a na svojej pôde dokážu byť nebezpeční. Sú starší a dlho spolu hrajú, navyše sú dva roky pod rovnakým trénerom," uviedol taliansky kormidelník na štvrtkovej tlačovej konferencii v Podgorici. Proti jeho zverencom nastúpi aj najlepší kanonier najvyššej slovenskej súťaže Nikola Krstovič (DAC Dunajská Streda). Tréner však nepovažuje za ťahúňa domácich práve tohto hráča: "Úprimne povedané, bežne nesledujem veľa čiernohorských hráčov. Teraz sme ich sledovali, ale Krstoviča veľmi neregistrujem. Skôr by som spomenul napríklad Adama Marušiča."







Na reprezentačnú lavičku prišiel Calzona v septembri a s tímom absolvoval dosiaľ dva zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu (1:2) a Bielorusku (1:1). Novembrový zraz predstavuje pre hráčov šancu vyskúšať si nový herný systém a pomaly sa pripravovať na jarnú kvalifikáciu EURO 2024. "Myslím si, že sme pripravení dobre. Každý zápas berieme rovnako vážne. Prípravný i súťažný," povedal stredopoliar Ondrej Duda. Hráč bundesligového Kolína dodal, že súper môže prekvapiť: "V prvom rade ide o balkánsky futbal, je to iné a musíme byť pripravení naozaj dobre po každej stránke."



Slováci odohrajú prvé stretnutie na novembrovom zraze proti Čiernej Hore vo štvrtok o 18.00 h v Podgorici. Zápas s Čile, ktorý bude rozlúčkový pre dlhoročného kapitána Mareka Hamšíka, je na programe v nedeľu o 13.30 h na bratislavskom Tehelnom poli.