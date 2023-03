Calzona privítal na zraze deväť hráčov, Škriniar je otázny

Senec 19. marca (TARS) - Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona privítal na nedeľnom zraze pred štartom kvalifikácie na ME 2024 deväť reprezentantov. V Senci sa hlásili Róbert Polievka, Lukáš Hrošovský, Martin Dúbravka, László Bénes, Lukáš Haraslín, Michal Tomič, Peter Pekarík, Adam Obert a Norbert Gyömbér. Calzona však musí riešiť aj jednu nepríjemnosť, keďže kapitán Milan Škriniar má problémy s chrbtom a jeho príchod je otázny. Tréner Slovákov bude situáciu sledovať, namiesto skúseného obrancu zatiaľ nikoho nenominoval.



Slovenských futbalistov čaká vo štvrtok 23. marca o 20.45 h súboj v Trnave s Luxemburskom a 26. marca o 20.45 h v Bratislave s Bosnou a Hercegovinou. Veria v úspešný štart do kvalifikačných bojov. "Očakávam reakciu od nás. Je to nový začiatok, máme ideálnu príležitosť vstúpiť do kvalifikácie čo najlepšie. Verím, že odštartujeme víťazstvom, a že aj ostatné výsledky budú dobré," povedal na nedeľňajšom brífingu brankár Martin Dúbravka.



Po prvom polroku fungovania v slovenskom futbale došlo v Calzonovom štábe spolupracovníkov k trom zmenám. Tandem lekárov Ján Baťalík – Vladimír Pener nahradila dvojica Zsolt Fegyveres – Jozef Almási, na pozícii trénera brankárov Matúša Kozáčika nahradil Ján Novota. "Matúš nás vždy dobre pripravil a určite aj teraz Janko Novota. Teším sa na túto kapitolu. Budeme mať ešte priestor sa porozprávať," uviedol Dúbravka.



Skúsený brankár zatiaľ myslí iba na štvrtkového protivníka. "Myslím si, že netreba podceniť žiadneho súpera. Luxemburčania sú momentálne vyššie ako my, určite by som nás nepasoval do úlohy favorita. Ale bude to na nás a chceme potešiť divákov."



Calzona sa bude v oboch zápasoch spoliehať aj na Lukáša Haraslína. Dvadsaťšesťročný útočník strelil víťazný gól v sobotňajšom zápase Sparty Praha v Hradci Králové. Na konte má v tejto sezóne 14 odohraných duelov a na konte 6 gólov. "S dobrými výkonmi sa nemôžem uspokojiť a potrebujem ich podávať častejšie. Verím, že budú gradovať a že budem pomáhať Sparte i reprezentácii. Vieme, ako vyzerali uplynulé zápasy. Verím, že vstup do kvalifikácie bude iný. Úvod je dôležitý a ak nevyjde, potom sa to ťažko doháňa. Máme ideálnu šancu odraziť sa. Musíme najskôr uspieť s Luxemburskom a až potom môžeme myslieť na ďalšie zápasy," povedal Haraslín.