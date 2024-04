Calzona sa ospravedlnil za zlyhanie Neapolu: Beriem zodpovednosť

Rím 21. apríla (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v sobotu zakopli na pôde Empoli (0:1) a skomplikovali si šance na prienik do európskych súťaží. Hlavný tréner Francesco Calzona sa ospravedlnil fanúšikom "Partenopei" a zobral zodpovednosť za ďalšiu prehru proti papierovo slabšiemu tímu na seba. V drese SSC odohral celý zápas slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.



"Ospravedlňujem sa fanúšikom Neapola a všetkým, ktorí nás podporujú. Boli sme mäkkí a pokorní, na rozdiel od Empoli, ktoré hralo veľmi agresívne. Pre tento náš prístup neexistuje ospravedlnenie a beriem zaň zodpovednosť. Zjavne som nebol schopný dať tímu správnu mentalitu. Ak mám byť úprimný, keď budeme hrať takto, bude ťažké dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Videl som nepríjemnú štatistiku a sme tím, ktorý strelil najmenej gólov v prvých 15 minútach. To ukazuje, že nezačíname zápasy dostatočne dobre," uviedol Calzona pre oficiálnu webovú stránku SSC Neapol.



"Partenopei" začali zle aj duel proti Empoli, keď už v štvrtej minúte inkasovali. Počas celého stretnutia dominovali v držaní lopty (73:27), no do priestoru bránky vyslali iba jediný pokus. "Vpredu máme veľa kvality, ale nie sme schopní vybojovať loptu a dostať ju dopredu. Hovoril som chlapcom, čo by mali robiť, ale nevidíme výsledky. Ako som povedal, musím prevziať zodpovednosť. Možno má mužstvo tento rok príliš veľa negatívnych skúseností, ale musíme sa zlepšiť. Musíme si ctiť dres Neapola," poznamenal kouč slovenskej reprezentácie.



Mužstvo spod Vezuvu dokázalo zvíťaziť iba v jedinom z uplynulých siedmich duelov. Ďalšie zakopnutie skomplikovalo Neapolčanom šance na umiestnenie sa v prvej sedmičke, ktoré by im zaručilo miestenku v európskych pohároch. Neapolu patrí v tabuľke Serie A ôsma priečka s dvojbodovou stratou na siedmu Atalantu Bergamo. Obhajcovia titulu však majú odohraté o dva zápasy viac. Na šieste Lazio, ktoré má zhodný počet odohratých duelov, stráca SSC tri body. "Klub nás necháva pracovať v pokoji, takže všetka vina leží výlučne na mojom chrbte a na hráčoch. V zostávajúcich stretnutiach musíme hrať s hrdosťou. Môžem len poďakovať našim fanúšikom za všetku podporu, ktorú nám poskytujú. Aj keď protestujú, robia to s vášňou. Teraz musia hráči znovu objaviť našu hrdosť a ukázať, že si zaslúžia hrať za tento klub," dodal Calzona.