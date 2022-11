Calzona skúša Hamšíka prehovoriť: Muselo by to byť niečo výnimočné

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík priznal, že reprezentačný tréner Francesco Calzona sa ho stále pokúša presvedčiť o návrate do národného tímu. Dlhoročný kapitán absolvoval rozlúčku v nedeľnom prípravnom zápase proti Čile (0:0), keď striedal v 89. minúte za mohutného potlesku domácich fanúšikov.



Hamšík prekonal svoj vlastný rekord, keď za Slovensko nastúpil v 126. stretnutí. Historický zápis drží aj v počte strelených gólov (26). Svoj návrat do reprezentácie úplne nevylúčil, no naznačil, že takýto scenár je veľmi nepravdepodobný. O zmene postoja sa ho snaží prehovoriť aj Calzona, ktorého odporučil Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) práve Hamšík. "Skúša to stále, muselo by to však byť niečo výnimočné, aby som sa do reprezentácie vrátil," uviedol 35-ročný stredopoliar v mixzóne po stretnutí s Čile. Na klubovej úrovni pokračuje naďalej v tureckom Trabzonspore, kde ho nedávno vyhlásili za najlepšieho legionára v lige za sezónu 2021/22.



Na Tehelné pole sa s ním prišlo rozlúčiť 19.757 ľudí vrátane detí z jeho futbalovej akadémie. "Decká, ktoré boli na štadióne, vyrastali v ére Hamšíka, Martina Škrtela, Jána Ďuricu či Juraja Kucku. Verím, že v slovenskom futbale príde opäť úspešná éra," povedal k atmosfére na zápase Hamšík. Z ihriska odišiel v 89. minúte a neskôr so smiechom priznal, že pôvodná dohoda s Calzonom znela inak: "Boli sme dohodnutí do 70. minúty. Pred zápasom mi oznámil, že bude deväťdesiat."



V nedeľu na ihrisku pripomenul svoje silné stránky - spoluhráčom poslal niekoľko prihrávok, ktoré sa mohli skončiť gólom. Najvýraznejšími boli zrejme center na Lászla Bénesa, ktorý hlavičkoval nad, či prihrávka Ondrejovi Dudovi. Jeho strela skončila rohovým kopom.



Tím dokázal v jeho prítomnosti odolať tlaku Čile v druhom polčase a kvalitnejšiemu súperovi nedovolil skórovať. Neopakoval sa tak tak scenár z Čiernej Hory (2:2) ani zo septembrového zápasu Ligy národov proti Azerbajdžanu (1:2). "Marekovi patrí veľká vďaka za reprezentačnú kariéru. Teraz je to na nás a nejde o to, aby sme ho nahradili, musíme tomu dať nejakú kvalitu," uviedol na adresu svojho spoluhráča Milan Škriniar, ktorý si od neho prevzal na konci zápasu kapitánsku pásku. "Napriek tomu, čo všetko dosiahol, je to ten istý človek. Veľmi skromný a nápomocný. Na tomto zraze napríklad pomáhal mladým hráčom ohľadom životosprávy a disciplíny," nešetril chválou na adresu dlhoročného reprezentačného spoluhráča obranca Peter Pekarík.



"Marek je líder na ihrisku aj mimo neho, keď hráte s ním, cítite väčšiu istotu. Ja osobne by som cítil väčšiu istotu, keby je so mnou na ihrisku Marek," uviedol Calzona pre TASR na adresu Hamšíka. Ten sa na Tehelnom poli môže objaviť čoskoro. Jeho Trabzonspor hrá play off o postup do jarnej vyraďovacej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL), v ktorej sa predstaví aj Slovan Bratislava.