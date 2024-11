Calzona spokojný s disciplínou, do play off bez kartových trestov

Trnava 20. novembra (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona bol po záverečnom zápase C-divízie Ligy národov spokojný s disciplínou svojho mužstva. "Sokoli" vyhrali v Trnave nad Estónskom 1:0 vďaka gólu Davida Strelca a obdržali len jednu žltú kartu, ktorú dostal Leo Sauer. Calzonu tak nebude v úvodnom stretnutí marcového play off o B-divíziu obmedzovať žiadny kartový trest.



Sauer obdržal od rozhodcu Mikkela Reddera žltú kartu v nadstavení, bola jeho prvá v súťaži i národnom drese. Calzona to vyzdvihol na tlačovej konferencii, keďže v utorkovom zápase v Trnave chýbali vykartovaný kapitán Milan Škriniar i brankárska jednotka Martin Dúbravka. Na lavičke nemohol byť ani samotný Calzona, ktorý obdržal druhú žltú kartu v súťaži v sobotnom kľúčovom stretnutí vo Švédsku (1:2). "Pred zápasom sme mali v tomto smere osem ohrozených hráčov a toto číslo sa nezmenilo. Na taktickej porade sme od nich vyžadovali, nech idú do minimálneho risku. Možno aj to ovplyvnilo ten slabší prvý polčas, no v marci potrebujeme maximálnu silu," povedal Calzona. Dištanc na nasledujúci duel dostane hráč za červenú kartu alebo dve žlté. Spomedzi Slovákov na ihrisku tak boli v ohrození Matúš Bero, Tomáš Suslov, Norbert Gyömbér, Adam Obert, Róbert Boženík a Dávid Hancko. Žltú kartu dostal vo Švédsku aj brankár Marek Rodák, ktorý bol na lavičke a v domácom stretnutí proti Tre Kronor aj Ondrej Duda. Ten v Trnave nehral pre zranenie.



V dôsledku kartových trestov a zranení boli v základe aj hráči z lavičky a bežní náhradníci dostali väčšiu minutáž. V bráne bol po vyše štyroch rokoch Dominik Greif a v obrane netradične v základe Gyömbér i Obert. V dôsledku absencie Dudu i Kucku postavil tréner do stredu poľa okrem Stanislava Lobotku aj Bera a Lászla Bénesa. V útoku boli Tomáš Suslov, Róbert Boženík a Ľubomír Tupta – ofenzívnu oporu Lukáša Haraslína trápilo zranenie a Ivan Schranz mal z rovnakého dôvodu v uplynulých týždňoch málo minutáže v Slávii Praha. "Pre Dominika to bol pokojný zápas, keďže naňho nešla ani jedna strela. Súčasťou nominácie bol prvýkrát a ešte musí pochopiť, čo od hráčov vyžadujeme. Musím vyzdvihnúť aj prácu ostatných brankárov, ktorí nás presvedčili o tom, že sem patria. Či už je to Dúbravka, Rodák alebo aj Henrich Ravas. Aj Dominik Takáč prišiel na poslednú chvíľu ako náhrada za 'Heca' a mal obrovský entuziazmus. Dnes padla voľba na Greifa, pretože sme ho chceli vidieť v stretnutí. Zápas však nebol o tom, že ideme skúsiť niekoho, kto hral menej. Mali sme na ihrisku aj hráčov, ktorí toho odohrali veľa, ale neboli v najlepšej kondícii. Tí, čo dnes dostali priestor, trpeli na to, že tí čo hrali vo Švédsku celý zápas neboli dnes v tej top kondícii," vysvetlil Calzona.



V rámci Ligy národov už domáci nemohli v Trnave nič zmeniť, no v decembrovom žrebe na kvalifikáciu MS 2026 si zaistili miesto v druhom výkonnostnom koši. Slováci obsadili v tabuľke LN druhé miesto a v marcovom play off zabojujú s jedným z tímov na tretích miestach vyššej divízie, ktorými sú Gruzínsko, Írsko, Slovinsko a Island. Žreb je na programe v piatok, domáci duel 20. marca a stretnutie na pôde súpera o tri dni neskôr. "Je veľmi ťažké povedať, ktorého z týchto súperov chceme – záleží na ich forme v čase zápasu. Ja ani nezvyknem hovoriť, koho chcem a koho nie. Necháme to tak a uvidíme, koho nám prinesie žreb. Veríme, že bude pozitívny," zhodnotil kouč.