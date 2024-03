Calzona uzavrel tému Čavrič a pochválil hru Rakúšanov

Senec 22. marca (TASR) - V sobotňajšom prípravnom zápase proti Rakúsku (18.00 h na NFŠ v Bratislave) bude môcť Francesco Calzona počítať so všetkými hráčmi, po prekonaní zdravotných problémov by mali byť k dispozícii aj obrancovia Dávid Hancko a Norbert Gyömbér. Reprezentačný tréner slovenských futbalistov sa zároveň s odstupom niekoľkých dní vyjadril k medializovanej kauze ohľadom Aleksandara Čavriča a naznačil, že so srbským útočníkom nepočíta pri tvorbe nominácie na ME v Nemecku.



Čavrič sa napriek zisku slovenského občianstva rozhodol pre aklimatizáciu v jeho japonskom klube Kašima Antlers. Pozvánku od Calzonu z tohto dôvodu odmietol a neprišiel na marcový zraz národného tímu. "Čavriča sme povolali, aj keď nebolo jasné, či príde alebo nie. Urobili sme maximum, aby tu bol, no rešpektujeme jeho rozhodnutie. Mrzí nás to, svojou kvalitou určite mohol pomôcť tomuto tímu. Ja tu však chcem iba tých hráčov, ktorí sa do toho vložia, veď predsa reprezentujú svoju krajinu. Kto sem príde, musí byť hrdý, spokojný a šťastný z toho, že môže hrať za národný tím. Kto nechce reprezentovať Slovensko, nech radšej zostane doma. Čavrič mal možnosť, odmietol ju," vyjadril sa Calzona na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii.



Okrem Čavriča mu chýba plejáda ďalších hráčov, ktorí zažili úspešnú kvalifikáciu ME. V marcovom asociačnom termíne nastúpia Slováci bez kapitána Milana Škriniara, Róberta Polievku, Denisa Vavra, Ivana Schranza, Ľubomíra Šatku, Matúša Bera a Erika Jirku. "Máme ťažkosti, ale sú tu ďalší chalani. Nemám rád alibi, budeme hrať s tými, ktorých máme k dispozícii a ja im verím. Vidím každý deň radosť na ich tvárach. Sú šťastní, že môžu byť spolu a to je pre mňa prvoradé," podotkol Calzona.



S Rakúskom má slovenská reprezentácia vyrovnanú bilanciu vzájomných zápasov. Oba tímy sa stretli päťkrát, až trikrát sa zrodila remíza. Calzona priznal, že sa mu páči herný štýl najbližšieho súpera. "Rakúšania získali v kvalifikácii 19 z 24 bodov. Sú veľmi dobre organizovaní, majú skvelého trénera. Pán Rangnick za krátky čas vtlačil mužstvu svoju pečať. Podľa mňa môžu byť v Nemecku príjemným prekvapením turnaja. My ešte nie sme na ich úrovni, ale chceli by sme sa na ňu dostať. Samozrejme, zajtra a rovnako v Nórsku dostanú šancu aj hráči, ktorí možno nedostali toľko priestoru v predošlej kvalifikácii," dodal Calzona.



Stredopoliar Patrik Hrošovský patrí vo veku 31 rokov medzi skúsených členov tímu. Štartoval na dvoch ME, v Nemecku by sa mohol predstaviť na treťom veľkom turnaji. Na zápas pred slovenskými fanúšikmi sa teší. "Nejde síce o body, ale hráme za našu krajinu a doma pred našimi fanúšikmi, ktorých sme si získali na našu stranu. Chceme dosiahnuť dobrý výsledok, aj keď vieme že nás netlačí imperatív bodovať," uviedol hráč belgického Genku.



Nálada v tíme je podľa neho dobrá. "Mali sme celý týždeň na prípravu. Verím, že predvedieme veci, ktoré sme natrénovali. Teším sa na každý reprezentačný zápas, pre mňa je vždy česť hrať za Slovensko. Rakúsko je silný súper, dostalo sa na ME a má zaužívaný herný systém. Jeho hráči sú veľmi silní na lopte. Budeme musieť hrať dobre v obrane, aby sme sa im dokázali vyrovnať v držaní lopty a vytvorili si nejaké šance," doplnil Hrošovský, ktorý si môže v sobotu pripísať 54. štart za reprezentačné "áčko".



Po zápase s Rakúskom nastúpia slovenskí futbalisti v utorok 26. marca o 19.00 h v Osle proti domácemu Nórsku. V júni ich už v rámci ostrej prípravy na ME čaká dvojzápas so San Marínom (5.6., Wiener Neustadt) a Walesom (9.6., Trnava).