Calzona varuje pred Angličanmi: Najlepšie mužstvo na turnaji

Gelsenkirchen 29. júna (TASR) - Angličania disponujú podľa trénera slovenských futbalistov Francesca Calzonu najlepším mužstvom na turnaji. Jeho tím nastúpi proti "Albionu" v osemfinále ME v Nemecku v nedeľu o 18.00 v Gelsenkirchene. Podľa Calzonu musia "sokoli" využiť všetko, čo im súper dovolí.



Anglicko je v pozícii úradujúceho vicemajstra a patrí k najväčším favoritom turnaja. V základnej C-skupine však nepresvedčilo - obsadilo síce prvé miesto, no získalo len päť bodov so skóre 2:1. "Keď začnú Angličania podávať výkony ako tím, budú nezdolateľní. Musíme vyťažiť zo všetkého, čo nám povolia. Musíme si však dávať pozor, pretože majú vynikajúce mužstvo - najlepšie na turnaji. Majú fyzickú pripravenosť, techniku a tvorivosť. Môžu si vyberať veľa hráčov a my musíme vyťažiť z toho čo nám dovolia," uviedol Calzona na sobotnej tlačovej konferencii.



Nadchádzajúci súper Slovenska bol vo všetkých troch zápasoch skupinovej fázy viac na lopte, no nedokázal si vytvoriť výraznejšie šance. Súperov zároveň nepúšťal k lopte a ani pred svoju bránu - jediný gól inkasoval spoza šestnástky v stretnutí s Dánskom (1:1). Hra tímu pod vedením trénera Garetha Southgatea sa stretla s kritikou odborníkov i fanúšikov. "Z tej analýzy súpera je vidno, že kvalita je obrovská a vôbec neriešime médiá alebo niečo zvonka. Šíria sa správy, že Anglicko nie je v top forme, ale ja si to nemyslím. Práve ja som ich označil za jedného z favoritov na celkový triumf. Stačí malé zaváhanie v zápase a ten súper nás okamžite potrestá. Chyby, ktoré sme robili v prechádzajúcich zápasoch, si určite nemôžeme dovoliť," zhodnotil Peter Pekarík. Pravý obranca je so 129 zápasmi v národnom drese najskúsenejší hráč Slovenska zo súčasného tímu. Tridsaťsedemročný bek prekonal na turnaji očakávania, vo všetkých troch zápasoch Slovenska odohral plnú minutáž a bol kľúčový hráč tímu.



"Anglicko má veľkú silu nielen v ofenzíve, ale aj v defenzíve. Sú to hráči veľkej kvality, ktorí hrajú v popredných kluboch. Gro tvoria hráči z anglickej ligy, ktorú považujem za najlepšiu na svete. Potrebujeme, aby mal každý zajtra najlepší deň a išiel za hranicu svojich možností. Čo sa týka mňa, počas všetkých troch zápasov som sa cítil výborne a stopercentne pripravení sú aj ostatní spoluhráči," povedal Pekarík. Pred náročným zápasom sršia zo slovenského tábora postupové ambície. Okrem trénera Calzonu sa nimi netajili ani jeho asistent Marek Hamšík či brankár Martin Dúbravka. Slováci sa už o jednu senzáciu na ME postarali - v úvodnom zápase zdolali Belgicko 1:0.



"Ja mám sústredený tím, ktorý chce hrať ofenzívny futbal. Chceme mať pevnú obranu a pripraviť sa na takýto zápas. Naďalej verím svojím hráčom, pretože doteraz som bol spokojný s ich výkonmi," zhodnotil Calzona. Na záver dodal, že celý tím vrátane Denisa Vavra je zdravotne v poriadku. Stopér mal na sobotnom tréningu v Mainzi individuálnu rozcvičku: "Netrénoval úplne sám, iba rozcvičku. Dôvodom bol zápal."



Slováci postúpili do vyraďovacej fázy na veľkom turnaji tretíkrát. Naposledy sa im to podarilo na ME 2016, keď v boji o štvrťfinále nestačili na Nemcov 0:3. Práve vtedy uhrali s Anglickom postupovú remízu 0:0 a súčasť tímu bol aj Pekarík. S týmto súperom si naposledy zmerali sily pred takmer siedmimi rokmi. V kvalifikácii na MS 2018 vtedy prehrali vo Wembley 1:2.