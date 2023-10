Calzona vníma zápas v Porte ako veľkú česť, Boženík s čistou hlavou

Porto 12. októbra (TASR) - Možnosť nastúpiť na pôde Portugalska vníma tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona ako veľkú česť. Piatkový zápas kvalifikácie ME 2024 v Porte mu zároveň prináša príjemné starosti so zložením zostavy, nakoľko je podľa vlastných slov spokojný s prístupom všetkých hráčov v tréningovom procese. Mierny škrt cez rozpočet mu spôsobilo jedine zranenie krídelníka Lukáša Haraslína, ktorý necestoval s výpravou, aj tento problém však vyrieši.



"Lukáš má problémy s lýtkovým svalom. Necestoval s nami a na tieto dva zápasy je nepoužiteľný. Vrátil sa do klubu, také sú pravidlá. Je pravda, že naša ľavá strana, na ktorej sme s ním počítali, je fyzickejšia a technickejšia. Aj charakteristiky hráčov sú ofenzívnejšie. Máme však v mužstve hráčov, ktorí môžu Lukáša v pohode zastúpiť. To sa mi potvrdilo aj počas tohto zrazu. Každý, koho sme na ten post potrebovali, trénoval počas týždňa dobre," uviedol Calzona pred šlágrom J-skupiny.



Slováci sa v ňom pokúsia sťažiť domácemu favoritovi cestu za tromi bodmi. "Vieme dobre, že nastúpime proti jednému z najlepších mužstiev na svete. Pre nás je česť odohrať takéto zápasy, lebo keď sa chceme stať veľkým mužstvom, musíme hrať proti tým, ktorí sú od nás momentálne lepší. Potrebujeme ešte veľa času, nie sme veľké mužstvo, ale dostaneme sa tam," poznamenal Calzona. V septembrovom domácom zápase boli jeho zverenci Portugalsku minimálne vyrovnaným súperom, prehrali však 0:1 po góle Bruna Fernandesa. O podobný výkon sa pokúsia aj v "odvete". "Možno budú mierne úpravy v zostave, ale držíme sa našich princípov hry. Musíme hrať ešte lepšie ako v prvom zápase. To je jediná cesta, ako priniesť domov body. Nesmieme kalkulovať, čo sa týka postupových počtov. Pozeráme sa na najbližší zápas," dodal Calzona.







Pikantný náboj bude mať súboj so suverénnym lídrom J-skupiny pre útočníka Róberta Boženíka, ktorý pôsobí druhú sezónu v Boaviste Porto. V známom prostredí sa chce ukázať, bude pod väčším drobnohľadom, ale tlak na seba si nepripúšťa. "Je to pre mňa špecifický zápas, ale nesústredím sa na to, kde hráme. Mám čistú hlavu a teším sa. Čaká nás dôležitý zápas a verím, že sme dobre pripravení. Každé mužstvo ide do zápasu s tým, že chce vyhrať. My chceme, aby sme veci, ktoré nám fungovali, robili ešte lepšie. A na druhej strane popracovali na nedostatkoch. Náš cieľ je v Porte bodovať," vyjadril sa autor piatich ligových gólov v prebiehajúcej sezóne.



Slováci v dejisku stretnutia netrénovali, jednotku absolvovali vo štvrtok dopoludnia v NTC Senec. Boženík to nepovažuje za nevýhodu, čas po trojhodinovom lete tak mohli hráči využiť na oddych a prípravu na zápas. Ten môže ovplyvniť aj nepriaznivé počasie, meteorologické predpovede hlásia vytrvalý dážď a v čase úvodného výkopu sa môžu vyskytnúť búrky. "Možno bude mokrejší trávnik, tým pádom bude hra rýchlejšia. Musíme sa na to nachystať," reagoval Boženík na možnú nepriazeň počasia.



Ľavý obranca Dávid Hancko tvrdí, že dôležité bude vychádzať z pevnej defenzívy. "Proti Portugalsku bude dôležité neinkasovať. Musíme brániť tak ako doma s veľkou vášňou a blokovať strely. V útoku si treba zasa vytvoriť šance a premeniť ich. Nesmieme zabúdať ani na štandardky, ktoré nám doteraz pomáhali a môžu rozhodnúť. Myslím si, že Portugalcom sa nepáčil prvý polčas u nás. Podarilo sa nám ich napádať a pressovať. Určite je to jeden z receptov na zajtra," poznamenal Hancko na predzápasovej tlačovej konferencii na Estadio do Dragao. Hostí by malo podporovať v jeho hľadisku 1500 fanúšikov.







