FINÁLNA NOMINÁCIA NA EURO 2024: Calzona vyradil Polievku i Kadáka

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona počas tlačovej konferencie ku konečnej nominácii na majstrovstvá Európy vo futbale v Nemecku 7. júna 2024 v rakúskom meste Bad Erlach. Foto: TASR - Jakub Kotian

konečná nominácia SR na ME 2024:



brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (New England)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín), Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain), Adam Obert (Cagliari Calcio), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club), Sebastián Kóša (Spartak Trnava)



stredopoliari: Matúš Bero (VfL Bochum), Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Rigo (Baník Ostrava), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Hamburger SV)



útočníci: Dávid Ďuriš (Ascoli Calcio), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Praha), Róbert Boženík (Boavista FC), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)



Bad Erlach 7. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona určil v piatok konečnú nomináciu 26 hráčov na majstrovstvá Európy v Nemecku. Zo širšieho kádra, ktorý absolvoval prípravný kemp v rakúskom Bad Erlachu s víťazstvom v príprave nad San Marínom (4:0), vyradil zraneného obrancu Michala Tomiča, brankára Dominika Takáča, obrancu Matúša Kmeťa, stredopoliarov Jakuba Kadáka a Dominika Hollého a útočníka Róberta Polievku.Predbežná nominácia mala 32 hráčov a tréner dal na piatkovej konferencii kredit všetkým, ktorí sa pripravovali v Rakúsku. Už skôr bola známa absencia Tomiča, ktorý má svalový problém, no výber zvyšnej päťky mal tréner podľa vlastných slov náročný. Dlho uvažoval napríklad nad vyradením Dominika Hollého a konečné rozhodnutie urobil až v piatok ráno.Na sústredení bol jeden z troch nováčikov spolu s Kadákom." povedal Calzona.Šancu na premiérovom vrcholovom turnaji dostane stredopoliar Tomáš Rigo z Baníku Ostrava. Vo svojej premiére proti San Marínu sa mu podarilo skórovať. Na tretí pokus sa dostal do záverečnej nominácie aj stredopoliar Matúš Bero.