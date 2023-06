Calzona vyzdvihol charakter: Možno sa tu buduje niečo nové

Reykjavík 18. júna (TASR) - Po vydretom víťazstve 2:1 na Islande vyzdvihol tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona charakter tímu. Napriek zisku dôležitých troch bodov do tabuľky J-skupiny kvalifikácie ME 2024 však nebol úplne spokojný s predvedeným výkonom a zopakoval, že na prácu s mužstvom potrebuje kľud a čas.



"Som spokojný s víťazstvom, ale nie som úplne spokojný s výkonom. Máme kvalitu, aby sme viac držali loptu. Pokazili sme na môj vkus príliš veľa ľahkých lôpt, najmä na začiatku stretnutia. Časť zodpovednosti beriem na seba, pretože stále chcem od hráčov, aby hrali futbal. Nechcem, aby odkopávali lopty alebo sa ich ľahko zbavovali. Potom sa už prejavila naša kvalita, od 20. minúty to bol z našej strany lepší futbal. Veľmi ma teší, že mužstvo ukázalo charakter," zhodnotil súboj v Reykjavíku kouč hostí.



Jeho zverenci spravili v úvodnej štvrťhodine niekoľko zbytočných chýb, ktoré vyústili do (polo)šancí domáceho tímu. Tie prežili bez ujmy a v 27. minúte po prihrávke Mareka Hamšíka otvoril skóre tvrdou strelou spoza šestnástky Juraj Kucka. "Je výnimočný hráč a príklad pre všetkých. Priznám sa, že vždy sledujem s obdivom, čo všetko vie s loptou. Dokáže veľa obetovať pre futbal na ihrisku aj mimo neho," povedal Calzona o Kuckovi. Trénera potešili aj výkony členov obrannej formácie, vyzdvihol prínos Milana Škriniara a Mareka Hamšíka.



Slováci sa z vedenia dlho netešili a na konci prvého polčasu pykali. Po faule Dávida Hancka premenil jedenástku Alfred Finnbogason. Po zmene strán však hostia strhli víťazstvo na svoju stranu po šťastnom góle striedajúceho Tomáša Suslova. Calzona sa snaží vštepovať mužstvu systém a bol by rád, keby to ocenili aj fanúšikovia. "Vytvorili sme si čisté šance. To sú veci, ktoré sme skúšali na tréningoch. Dodáva mi to vieru do budúcnosti. Možno sa tu štartuje niečo nové, z čoho budú mať radosť aj ľudia a ocenia to. Treba však pokoj. Musíme rásť ďalej a to chce čas."



Taliansky kouč sa vyjadril aj k Hamšíkovi, ktorý prišiel pomôcť reprezentácii, hoci kariéru v nej ukončil vlani. Jeho kvality by sa tímu zišli aj na jeseň, no Calzona sa ho nechystá presviedčať. "Ja určite nebudem Mareka prehovárať, budem rešpektovať jeho rozhodnutie. Pochopil, v akých sme boli ťažkostiach a je nám teraz k dispozícii, ale nikdy ho nebudem prosiť. Ani teraz som ho neprosil, ale prišiel a zachoval sa voči svojej krajine výborne. Samozrejme, že keď zmení svoj pohľad, budeme radi."



Slováci vstúpili do kvalifikácie domácou bezgólovou remízou s Luxemburskom, po ktorej Calzona čelil kritike fanúšikov a médií. Po ďalších dvoch zápasoch sa ocitol v diametrálne odlišnej pozícii. Víťazstvá nad priamymi konkurentmi v boji o postup Bosnou a Hercegovinou (2:0) a Islandom (2:1) posunuli slovenský tím v tabuľke J-skupiny na druhé miesto za suverénneho lídra Portugalsko.



Tri body z Reykjavíku však musia Slováci potvrdiť už v utorok na pôde Lichtenštajnska. "Ďalší dôležitý zápas. Rovnako ako Island, aj Lichtenštajnsko má nového trénera, ktorý priniesol do tímu nové veci. V Luxembursku prehralo 0:2, ale druhý gól dostalo až v závere stretnutia a to je signál, že dnes nie je jednoduché vyhrať nad nikým. Musíme sa dobre pripraviť a zregenerovať, no hlavne k tomu pristúpiť s plnou vážnosťou a zodpovedne," dodal Calzona.