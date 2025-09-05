< sekcia Šport
Calzona vyzdvihol po senzácii zápal hráčov pre národný tím
„Sokoli" boli pritom vo veľmi náročnej situácii, keďže už v nominácii chýbali zranené opory Denis Vavro a Tomáš Suslov.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Tréner slovenského národného futbalového tímu Francesco Calzona vyzdvihol reprezentačnú hrdosť svojich hráčov. Tí sa postarali vo štvrtok o absolútnu senzáciu, keď v úvodnom zápase kvalifikácie MS 2026 zdolali superfavorita z Nemecka 2:0. Pre Slovákov to bol prvý triumf nad štvornásobnými majstrami sveta v ostrom dueli.
„Sokoli“ boli pritom vo veľmi náročnej situácii, keďže už v nominácii chýbali zranené opory Denis Vavro a Tomáš Suslov. Počas sústredenia vypadli z tímu Lukáš Haraslín a Ivan Schranz a v ideálnej zdravotnej forme neboli ani ďalší hráči. „Mám šťastie, že mám k dispozícii hráčov, ktorí sú hrdí, že reprezentujú a bránia národný dres. Na zraz prichádzajú s obrovským entuziazmom, čo som doteraz možno nezažil. Ondrej Duda prišiel na Slovensko už vo štvrtok a v Senci sa pripravoval s kondičnými trénermi do nedeľného rána. To je signál a veľká vec, že dokáže takto obetovať voľný čas a chce byť pripravený na tie dôležité zápasy,“ uviedol Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii.
Tridsaťročný stredopoliar Duda bol jedným z hráčov, ktorí prišli na zraz s problémami, ale nakoniec bol v základnej jedenástke jedným z najplatnejších. Stál aj pri zrode víťazného gólu, keď získal loptu na postrannej čiare a posunul ju Dávidovi Hanckovi. Po zápase sa Duda ujal v šatni slova a spoluhráčom pripomenul, že výhra nad Nemeckom je len začiatkom cesty na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade. V nedeľu čaká tím duel v Luxembursku a súčasťou A-skupiny je aj Severné Írsko. „Súhlasím s tým, čo povedal v kabíne. Predbehol ma, takže bol ešte o krok predo mnou a to ma teší. Znamená to, že má výbornú mentalitu,“ pokračoval Calzona. Góly jeho tímu strelili krátko pred prestávkou Hancko a krátko po polčase zas David Strelec.
„Nie je pochýb o tom, že ťahúni odohrali dobrý zápas. Ten dnešný bol však o o hráčoch, ktorí sú využívaní menej ako napríklad Ľubomír Šatka, Norbert Gyömbér alebo Matúš Bero,“ povedal Calzona. Do základu postavil premiérovo aj 19-ročného útočníka Lea Sauera , ktorý trápil na ľavom krídle Nnamdiho Collinsa z Eintrachtu Frankfurt a viackrát preveril brankára Olivera Baumanna. „Leo Sauer je s nami dva roky a myslím si, že to bolo správne, aj keď nedostával veľa priestoru. Minulý rok bol v klube, v ktorom hrával pravidelne (Breda), je vidieť ako rastie a ako dospieva, keďže hrať na tejto úrovni nie je jednoduché. V poslednom momente som dostal z neho pocit, že by mal dostať viacej priestoru. Mám rád prácu s mladými hráčmi, ale musia na to byť pripravení," vysvetlil taliansky kormidelník.
Za zlomový bod v prístupe svojho tímu považoval rozhovor pred zápasom: „V tých troch tréningoch som mal pocit, že mužstvo pracovalo veľmi dobre a snažili sme sa, aby sa to prenieslo do zápasu. Pred ním som im povedal, že to nebude stačiť, pokiaľ to nezužitkujeme na ihrisku a to bol pre nich impulz. Hráči naozaj dokázali preniesť veci z tréningu do zápasu a som za to veľmi rád, pretože zápasy vyhrávajú hráči.“ V samotnom dueli však kouč nebol presvedčený o senzácii až do záverečného hvizdu rozhodcu Serdara Gözübüyüka. „S takýmto typom súpera si človek nemôže byť ničím istý, kým rozhodca neodpíska koniec. Iba hlupák si môže myslieť, že zápas je na konci v 80. minúte,“ dodal Calzona.
