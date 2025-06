Calzona žiada o trpezlivosť: „Tiež by som najradšej vyhrával“

Debrecín 11. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona vyzýval po júnovom asociačnom termíne na pokoru a trpezlivosť. „Sokoli“ prehrali aj svoj druhý prípravný zápas v závere sezóny, keď v maďarskom Debrecíne podľahli Izraelu 0:1. Taliansky kouč skúšal v hernom systéme niekoľko noviniek a napriek nepriaznivým výsledkom bol na svojich zverencov hrdý.



Slováci nastúpili proti Grékom (1:4) aj Izraelu v netradičnom rozostavení 3-4-3. V oboch stretnutiach malá nová taktika „zopár múch“, no podľa Calzonu bolo vidieť progres už v utorkovom dueli. „Čo sa týka nového rozostavenia, zdalo sa mi, že sme boli v defenzíve pevnejší. Je jasné, že smerom dopredu sme boli sterilnejší a vytvorili sme si málo. To som aj očakával na základe toho, že na prípravu sme mali k dispozícii štyri-päť dní,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii.



Talian zopakoval svoje slová o tom, že výsledky sa nemôžu dostaviť hneď, ale časom. „Pokiaľ sa pamätáte, trvalo nám možno šesť mesiacov po príchode, kým mal výkon v systéme 4-3-3 parametre, aké sme chceli. Hovorím, že tejto práci treba dať čas. My ako Slovensko musíme byť pokorní a trpezliví aj vo veciach, ktoré sa učíme. Tiež by som najradšej vyhrával všetky zápasy hneď, chcel by som, aby mužstvo pochopilo veci, ktoré od neho vyžadujem, ale nie vždy sa to dá. Sme na nejakej ceste a veríme, že postupne sa to bude zlepšovať,“ pokračoval Calzona.



Päťdesiatšesťročný kormidelník sa zároveň snaží vysporiadať so starnúcou zostavou a s novými možnosťami prichádza práve preto, aby viac sedeli mladším a novým hráčom. „Nemáme futbalistov na Pekaríkovu pozíciu a mladší už nebude, takže potrebujeme dostať do hry hráčov, ktorí majú iné charakteristiky. Preto skúšame tento systém, aby to sadlo na hráčov, ktorí sú vo výbere, ako Kováčik, Hrnčár či Kmeť. Majú väčšiu šancu hrať v systéme 3-4-3 ako 4-3-3,“ vysvetlil Calzona.



Problém slovenského futbalu podľa neho spočíva v lige, v ktorej pôsobí priveľa menej kvalitných hráčov zo zahraničia. „Pred mesiacom som bol na Slovensku sledovať zápas Dunajskej Stredy s Trnavou. Prekvapilo ma, že v takých dôležitých dvoch tímoch najvyššej súťaže bolo v základnej zostave 17 zahraničných hráčov. Bolo tam len päť Slovákov, z toho jeden 36-ročný, ďalší 34-ročný a tretí 33-ročný. Bol tam jediný Slovák narodený po roku 2000. Dvaja-traja zahraniční mali kvalitu, ale ostatných som nevnímal ako výborných. Som presvedčený o tom, že majú prichádzať, ale podľa môjho názoru treba brať lepších. Reprezentantov môžeme takticky zdokonaliť a niečo ich naučiť, ale hráči majú hrať v kluboch. Rastú a vyvíjajú sa jednotlivci v mládežníckych reprezentáciách a pokiaľ je niekto povolaný do A-tímu, je veľmi ťažké robiť s nimi nejaké experimenty,“ zamyslel sa taliansky tréner.



Aj preto vyzval na trpezlivosť. „Jediná vec, ktorú môžeme robiť, je držať sklonenú hlavu, byť pri zemi, mať pokoru a tvrdo pracovať. Snažiť sa rýchlejšie naskočiť do systému. No ako som povedal v kabíne, som hrdý na to, že môžem trénovať takýto tím s hráčmi, ktorí robia na tréningoch maximum a snažia sa okamžite chápať a robiť veci, ktoré od nich vyžadujem. To ma veľmi teší, pretože je to obrovské šťastie trénera mať k dispozícii takýto typ hráčov,“ pochválil svojich zverencov.



Na trávnik vyslal v ostatných dvoch zápasoch štyroch debutantov. Proti Grécku mali premiéru David Hrnčár, Erik Prekop a Tadeáš Hájovský, v stretnutí s Izraelom figuroval v základnej zostave prvýkrát Matúš Kmeť. „Urobil v zápase to, čo som od neho čakal. S jeho výkonom som spokojný. Predpokladal som, že by mohol trpieť, čo sa týka fyzickosti oproti súperovi. Je preňho určite veľmi ťažké hrať na takejto úrovni, ale snažil sa robiť veci, ktoré som od neho čakal,“ povedal na adresu 24-ročného obrancu Calzona.



Slováci tento rok nevyhrali ani raz, no jeho prácu na lavičke tímu ocenil ešte pred zápasom aj izraelský tréner Ran Ben Šimon. A za posledné obdobie nebol jediný. „Dostali sme sa na majstrovstvá Európy a aj výkony v Lige národov za mňa boli veľmi slušné. Chceli sme hrať futbal a prezentovali sme sa tým celý čas. Vyžadujem od hráčov, aby sme hrali futbal, neodkopávali lopty a je prirodzené, že prídu nejaké straty a chyby. Je jasné, že v týchto dvoch dvojzápasoch toho bolo viac, ako sme chceli, ale v Európe sme zanechali nejakú stopu. Našou hrou sme rozpoznateľní. Veľa trénerov mne osobne alebo zväzu gratuluje k tomu, akým spôsobom sa prezentujeme,“ uzavrel taliansky kormidelník.



Slovenská reprezentácia sa najbližšie zíde už pred štartom kvalifikácie MS 2026. Súboje A-skupiny odštartuje 4. septembra, keď doma privíta národný tím Nemecka. O tri dni nato sa predstaví v Luxembursku.







/vyslaná redaktorka TASR/