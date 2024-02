Calzonov Neapol čaká debut proti FC Barcelona: Ideme vyhrať

Neapol 20. februára (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona po príchode na lavičku SSC Neapol verí, že mužstvo spod Vezuvu "stlačí tlačidlo reset", aby začalo odznovu. Päťdesiatpäťročného kormidelníka čaká debut v osemfinále Ligy majstrov proti FC Barcelona a myslí si, že jeho tím má proti Kataláncom šancu na víťazstvo.



"Som vďačný za príležitosť stať sa trénerom Neapola. Ďakujem hráčom z reprezentácie, zväzu a fanúšikom za prejavený rešpekt a pochopenie," uviedol pre portál football-italia.net taliansky kouč, ktorý v pondelok nahradil na lavičke "Partenopei" Waltera Mazzarriho. Slovenský futbalový zväz (SFZ), s ktorým sa minulý týždeň dohodol na zmluve minimálne do roku 2025, mu za vopred stanovených podmienok povolil pôsobenie v SSC do konca prebiehajúcej klubovej sezóny.



Calzonu čaká ostrý štart do premiérového pôsobenia v pozícii hlavného trénera na klubovej úrovni. Neapolčania v stredajšom úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov privítajú FC Barcelona. "Začíname od dnešného dňa, stlačíme na všetkom tlačidlo reset a začneme novú cestu. Prebral som tím, ktorý je okamžite k dispozícii, a nepotrebujeme veľa slov, ale činy hneď teraz. Nemáme veľa času, preto som hráčom povedal, že nie je priestor na výhovorky. Je jasné, že Barcelona je silný tím, jeden z najlepších v Európe, aj keď si prešla ťažkými chvíľami. My sme Neapol, takže sa nikoho nebojíme," povedal Calzona, ktorý priznal, že stretnutia "Blaugranas" sledoval z pozície športového fanúšika: "Sledoval som veľa ich zápasov, očakávam ťažký duel, ale ideme tam vyhrať, pretože taká je moja mentalita bez ohľadu na to, proti komu stojíme. Rozhodne nebudeme hrať na remízu, ale na víťazstvo. Ak budú hráči väčšinu zápasu robiť to, čo od nich žiadam, potom budem spokojný. Ak uveria myšlienkam, ktoré som im vysvetlil, bude to skvelý výsledok."



Neapol sa v lige trápi, vyhral iba dva z uplynulých ôsmich duelov a v tabuľke figuruje až na 9. mieste. Cez víkend doma iba remizoval s FC Janov 1:1. Calzona na svojej úvodnej tlačovej konferencii čelil otázkam o tom, čo podľa neho chýba tímu, ktorý získal v uplynulom ročníku "scudetto". "Neapolu chýba presvedčenie, ale je to silný tím. Dokázal to v minulej sezóne, občas aj v tejto veľmi dobrou skupinovou fázou v Lige majstrov. Som o tom úplne presvedčený," poznamenal nový kormidelník SSC, ktorý už v Neapole pôsobil, naposledy ako technický tréner v rokoch 2021 až 2022. Predtým (od 2015 do 2018) bol v SSC asistent hlavného trénera Maurizia Sarriho. "Pracoval som s troma skvelými trénermi, medzi ktorých radím aj Eusebia di Francesca. Odovzdali mi množstvo skvelých konceptov, ktoré mi pomôžu v mojej ceste. Pridám k tomu nejaké svoje nápady, " vysvetlil Calzona, ktorý je na lavičke Slovenska od augusta 2022. Pod jeho vedením odohrala reprezentácia štrnásť zápasov s bilanciou sedem víťazstiev, štyri remízy a tri prehry. V novembri doviedol tím k postupu na majstrovstvá Európy 2024.