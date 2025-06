Calzonovi išlo pred zápasom s Gréckom o výkon: Musíme odohrať našu hru

Heraklion 6. júna (TASR) - Najdôležitejším faktorom v sobotnom prípravnom zápase slovenskej futbalovej reprezentácie proti Grécku bude výkon mužstva, nie konečný výsledok. Na piatkovej tlačovej konferencii v Heraklione to povedal tréner tímu Francesco Calzona.



Grécko nebude ľahký súper. Tento rok si vybojovalo postup do A-divízie Ligy národov a proti Calzonovmu mužstvu hrá aj štatistika vzájomných duelov. V doterajších piatich sa trikrát tešili Gréci, jedno stretnutia sa skončilo remízou a raz vyhrali Slováci. Talianskemu koučovi však viac záleží na výkone mužstva, ako na výsledku. „Čakáme ťažký zápas, lebo Grécko je výborný tím. Ale verím tomu, že náš tím potvrdí to dobré, čo sme urobili doteraz. Musíme odohrať našu hru, hrať náš futbal a hlavne aby sme mali rovnaký prístup ako dosiaľ. Chcem, aby sme hrali dobrý futbal a prezentovali sa dobrým výkonom, lebo som presvedčený o tom, že pokiaľ mužstvo bude hrať dobre, výsledky prídu ruka v ruke s tým. Niekedy to nie je hneď, ale tá práca prinesie výsledky dlhodobo,“ prízvukoval Calzona.



Pred pár dňami tím opustili zranené opory Stanislav Lobotka a Lukáš Haraslín, no Calzona ku kádru nemal pred zápasom žiadne výhrady: „V tomto momente sú všetci k dispozícii. Som spokojný s tým, čo sme uplynulých štyri-päť dní robili na tréningoch. Chalani boli koncentrovaní a robili veci, ktoré sme od nich vyžadovali.“ V základnej zostave napriek tomu ešte na sto percent jasno nemal. „Mám nejakú jedenástku v hlave, ale aj nejaké otázniky. Ešte máme určitý čas na rozhodnutie,“ dodal 56-ročný kormidelník.



„Sokoli“ sa naposledy stretli s Grékmi v kvalifikácii na MS 2014, v oboch skupinových súbojoch im vtedy podľahli 0:1. Slovensko čaká vstup do kvalifikácie na budúcoročný svetový šampionát v septembri, ale už duel v Heraklione i nadchádzajúci zápas proti Izraelu berie Calzona vážne. K veľkým experimentom v zostave ani taktike podľa neho nedôjde: „Sú to priateľské zápasy a vieme, že je to júnový zraz, kde môžeme skúšať veci, ale berieme to skôr ako prípravu na kvalifikáciu. Tam nás v septembri čakajú náročné zápasy, takže je tu možnosť aj niečo skúšať, ale berieme to tak, že je to posledná príprava pred ostrými zápasmi a chceme sa na ne pripraviť čo najlepšie.“ Podobný pohľad na vec mal aj kapitán tímu Milan Škriniar. „Z nášho pohľadu a toho, čo nám prízvukoval tréner, žiadny rozdiel tam nebol. Skúšali sme si nejaké nové veci, alternatívy, možno aj po taktickej stránke, ale berieme to ako normálny zápas, akoby sme išli hrať kvalifikáciu,“ uviedol skúsený obranca.



V prvej polovici skončeného ročníka na klubovej úrovni veľa príležitostí nemal, no jarné hosťovanie z Paríža St. Germain vo Fenerbahce Istanbul preňho znamenalo zmenu. Za turecký klub odohral 23 zápasov a pripísal si v nich tri góly. „Som rád, že polsezóna bola čo sa týka minutáže veľmi dobrá. Som za to veľmi vďačný a z pohľadu výkonov to bolo fajn. Určite mám síl na tento dvojzápas. Myslím si, že sme výborne trénovali celý týždeň, skúšali nejaké veci a budeme to chcieť preniesť do zápasu a podať čo najlepší výkon a uhrať dobrý výsledok,“ pokračoval Škriniar.



Pred Grékmi mal rešpekt: „Vieme, že majú veľmi dobré obdobie. Rozoberali sme si ich a pozerali sme videá. Sú naozaj veľmi kvalitné mužstvo, veľmi organizované v ofenzíve aj defenzíve, čiže nás čaká veľmi ťažký zápas a ťažká previerka. Ako povedal aj tréner, budeme sa chcieť sústrediť na náš výkon a budeme sa chcieť prezentovať ako v každom jednom zápase.“ Sobotný duel mal úvodný výkop v sobotu o 20.45 SELČ, presne o tri dni nato čaká Slovákov súboj proti Izraelu v maďarskom Debrecíne.