Calzonovi proti Grékom nevyšla nová taktika: Treba tomu dať čas

Heraklion 8. júna (TASR) - Taliansky tréner Francesco Calzona zažil najvyššiu prehru na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie, no o jej budúcnosť sa nebojí. Po prehre v sobotnom prípravnom zápase v Grécku (1:4) prízvukoval, že prebudovanie mužstva potrebuje svoj čas a ovocie prinesie neskôr.



Calzona si uvedomuje, že problémom mužstva je vysoký vekový priemer i nedostatok kvalitných hráčov na niektorých postoch. V dueli s Gréckom preto vyskúšal hru na troch obrancov, ale nové taktiky podľa neho nemôžu zafungovať hneď. „Ako som vždy hovoril, treba tomu dať čas. Vieme, že nemáme široký výber hráčov, nemáme krajných obrancov a stredných hráčov máme na hrane. Dnes nám chýbal Lobotka a na jeho nastúpil mieste Hrošovský, s ktorým som bol spokojný, ale tiež má už 33 rokov. Takže pravda je taká, že možno aj za cenu takejto prehry musíme skúšať niečo nové. Niečo sa musí prebudovať a treba tomu dať čas. Noví hráči ho potrebujú na to, aby sa dostali na určitú úroveň, lebo hrať zápasy na takejto úrovni je veľmi veľmi ťažké,“ uviedol Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii.



Gréci sa pred domácimi divákmi, ktorých prišlo na štadión Pankritio v Heraklione takmer 19-tisíc, prejavovali útočným futbalom a rýchlymi protiútokmi. V prvom polčase s nimi Slováci dokázali držať krok, ale po zmene strán sa rozdiel medzi tímami zväčšoval. „Myslím si, že prvý polčas bol z našej strany dobrý. Boli tam výborné momenty a niekedy aj nie úplne ideálne, ale proti veľmi dobrému súperovi hrali minimálne vyrovnanú partiu, čo nám potvrdzujú aj zápasové dáta. V druhom polčase sme fyzicky odpadli. Vedeli sme, že je to nebezpečné mužstvo v útočnej tretine ihriska, a to sa aj potvrdilo,“ pokračoval Calzona a v tejto súvislosti dodal, že hráčom možno nesadla prestávka po skončení klubovej sezóny: „Sme s nimi päť dní a niektorí skončili dva týždne pred zrazom. Na základe typológií hráčov možno nie je jednoduché ich naštartovať, na rozdiel od gréckych futbalistov, ktorí majú iné charakteristiky.“



Jedna vec je však podľa neho fyzická kondícia a druhá herný prejav. „Boli sme pasívni, veľmi hlboko, a to je vec, ktorá sa mi nepáčila najviac. Myslím si, že to nebolo o jednotlivcoch, ale o tom, že sme stratili istotu ako mužstvo, a preto sme sa dostali do hlbšieho bloku a súper nás prakticky k ničomu nepustil, lebo nás zatlačil na našu polovicu,“ zamyslel sa taliansky kormidelník.



Slovensko mohlo ísť v dueli do vedenia, no Ondrej Duda po desiatich minútach nepremenil pokutový kop. Skóre napokon otvorili Gréci, vyrovnávajúci a zároveň jediný zásah v drese “sokolov“ vsietil v 34. minúte Dávid Hancko. Gólovej radosti predchádzala občerstvovacia prestávka, počas ktorej sa Calzona prihovoril hráčom: „Povedal som im, že sa veľmi ponáhľame pri zakladaní útoku. Ihrisko nebolo v top stave, takže je normálne, že prišli technické chyby. Takže som im povedal, nech hrajú viac na istotu, možno aj lopty za obranu, aby sme nerobili toľko chýb a nedávali silu súperovi, ktorý je veľmi dobrý v protiútokoch.“



Debut v národnom tíme si v sobotu odkrútil Erik Prekop, ktorý prišiel na trávnik tesne po góle Vangelisa Pavlidisa na 2:1 z pohľadu Grécka. „Prišiel do zápasu vo veľmi ťažkom momente, takže to pre neho nebolo jednoduché. Ale potrebujem, aby rýchlejšie pochopil taktické veci, ktoré od neho vyžadujeme. Lebo na tejto úrovni nie je toľko času, v septembri nás čakajú veľmi dôležité zápasy a tu nie je toľko priestoru, ako v klube. V reprezentácii sa stretávame raz za tri mesiace, takže taktické záležitosti by mal hráč pochopiť rýchlejšie,“ povedal Calzona na adresu 27-ročného útočníka.



Slovensko si zhoršilo vzájomnú štatistiku s Gréckom na štyri prehry, jednu remízu a stále platí, že sa proti tomuto súperovi tešilo len raz. Gréci si tiež vylepšili skóre na 10:5. Calzonovo mužstvo si môže napraviť chuť už v utorkovom stretnutí s Izraelom, ktorý sa odohrá v maďarskom Debrecíne. Úvodný výkop je na programe o 20.45 h SEČ.







