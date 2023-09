Calzonu potešil vstup do zápasu, Slovákov čaká napínavá jeseň

Bratislava 12. septembra (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká napínavá kvalifikačná jeseň. Po šiestom kole zápolení o ME 2024 figuruje na druhom mieste tabuľky J-skupiny s trojbodový náskokom pred Luxemburskom, s ktorým sa pravdepodobne pobije o postup na finálový turnaj v Nemecku. Stopercentné Portugalsko hrá "inú ligu", skupine kraľuje s plným počtom 18 bodov a skóre 24:0, miestenka na ME by mu teda nemala uniknúť. Tá sa po pondelňajšej prehre 0:1 na Islande ešte viac vzdialila Bosne a Hercegovine, ktorá už zaostáva za Slovákmi spolu s hráčmi z "krajiny gejzírov" o šesť bodov.



Slováci po piatkovej prehre 0:1 s lídrom skupiny začali proti kvalitatívne slabšiemu súperovi náporom, z ktorého rezultovali tri góly v úvodnej šesťminútovke. Tréner Francesco Calzona bol uveličený zo vstupu mužstva do zápasu s Lichtenštajnskom, ktoré na jeho pôde vo Vaduze dokázalo v júni zdolať iba najtesnejším rozdielom 1:0. "Som veľmi spokojný so vstupom do stretnutia. Z hráčov bola cítiť túžba, odhodlanie, ukázali správny prístup a plnili plán. Dnes sme sa ľahšie dostávali k bráne súpera, ale viacerým šanciam chýbalo presné zakončenie. Za stavu 3:0 som chcel od hráčov, aby pokračovali v mechanizmoch, ktoré máme nacvičené z tréningu. Žiaľ, ďalšie góly sme už nepridali. Sme tri body pred Luxemburskom, ale čakajú nás ešte štyri ťažké zápasy," povedal Calzona na pozápasovej tlačovej konferencii.



Po šlágri s Portugalskom spravil kouč slovenského tímu päť zmien v základnej zostave. Vysvetlil, že potreboval čerstvých hráčov. "Zápas s Portugalskom nás stál veľa síl. Preto som proti Lichtenštajnsku potreboval hráčov, ktorí majú čistú hlavu a sú dobre kondične pripravení. Na miesto Pekaríka nemáme náhradu, preto dostal šancu Tomič. Bénes si takisto zaslúžil hrať na základe svojich výkonov v klube a to isté Boženík, ktorý bol dnes prínosom," uviedol Calzona.



Z hľadiska postupových ambícií slovenského tímu veľa napovie zápas v Luxembursku (16. októbra), ešte predtým však "sokoli" nastúpia na horúcej pôde v Porte. "Chceme hrať stále našu hru a držať sa nášho konceptu. Najskôr ideme do Portugalska, kde sa pokúsime vziať domácim nejaké body. Keď sa to aj nepodarí, bude dôležité podať dobrý výkon, aby hráči získali sebavedomie a viac si verili. Je to dôležité do budúcnosti," dodal Calzona.