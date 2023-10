VIDEO: Calzonu potešila reakcia za stavu 0:2: Nevzdali sme sa

Porto 14. októbra (TASR) - Kormidelník slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona po prehre 2:3 v Portugalsku na rovinu priznal, že výkon mužstva v prvom polčase piatkového šlágra J-skupiny kvalifikácie ME 2024 ho nepotešil. Po zmene strán sa už jeho zverenci prezentovali svojimi silnými stránkami a dokázali hrať s domácim favoritom vyrovnanú partiu, ktorá však do vysnívaného remízového konca nevyústila.



Portugalci mohli po prvom polčase viesť aj vyšším ako len dvojgólovým rozdielom. Minimálne ďalším trom či štyrom gólom v sieti zabránil brankár Martin Dúbravka. "Prvý polčas odohrali Portugalci oveľa lepšie ako my. Boli sme málo agresívni, rozhodne sme sa nechceli takto prezentovať. V druhom polčase sme už hrali tak, ako sme chceli od začiatku. Bol to z nášho pohľadu skutočne vynikajúci polčas. Vedeli sme, že uspieť tu môžeme len vtedy, keď budeme hrať vysoko. To sme však v prvom polčase nerobili. Zanalyzujeme si to a prídeme na to, prečo to tak bolo. V každom prípade je jasné, že keď proti súperovi so silou Portugalska hráme na našej polovici, tak dostaneme nejaké góly," zhrnul Calzona svoje dojmy zo zápasu v Porte, ktorý bol jeho jedenásty na lavičke národného tímu a pripísal si v ňom tretiu prehru.



Jeho tím bol v prvom polčase pasívny, v druhom však dokázal zrušiť čisté konto Portugalcov. Až do posledného hvizdu boli hostia v hre o cenný bod proti suverénovi J-skupiny, ktorý napokon tesné víťazstvo udržal a oslavoval pred svojimi fanúšikmi v poradí siedmy postup na ME za sebou. Calzonu hrialo pri srdci, že jeho zverenci v druhom polčase dokázali narobiť domácim problémy podobne ako pred mesiacom v Bratislave, keď tiež len tesne podľahli 0:1. "Som naozaj spokojný s výkonom v druhom polčase. Dáta z tohto úseku sú veľmi dobré, hrali sme s veľkým sebavedomím. Dali sme dva góly Portugalcom, ktorí doteraz v kvalifikácii neinkasovali. O to viac nás môže mrzieť slabý prvý polčas. Ktovie, ako by sa zápas vyvíjal, keby sme v ňom vyhrávali... Na druhej strane neviem, koľko mužstiev je schopných odohrať 45 minút proti Portugalsku na takej úrovni, ako sa to podarilo nám. Od môjho mužstva však vyžadujem viac a chcem, aby tých minút bolo aspoň 60-70. Len tak sa súperovi takéhoto kalibru budeme môcť vyrovnať."



Talian sa krátko pristavil pri gréckych rozhodcoch. Mal na nich ťažké srdce, ale neoznačil ich za vinníkov prehry. "Boli sme donedávna najmenej napomínaným mužstvom v kvalifikácii, no v uplynulých troch zápasoch sme dostali osem či deväť žltých kariet. Výsledok stretnutia s Portugalskom rozhodca neovplyvnil, ale mne sa jeho výkon nepáčil. Nemám vo zvyku hovoriť o rozhodcoch, toto je výnimka. Ale nehovorím to preto, aby som hľadal výhovorky," dodal Calzona.



Reprezentačného kormidelníka potešil výkon striedajúcich hráčov. "Suslov aj Bénes naskočili do zápasu veľmi dobre. Suslov sa s pribúdajúcimi minútami zlepšoval a odohral výborný zápas. Vynikajúci výkon podal Dávid Hancko, chcel by som ho vyzdvihnúť. Má techniku, silu, je veľmi nebezpečný pri bráne súpera a udržuje si vysoký herný štandard. Má skvelé čísla a všetky predpoklady, aby hral v budúcnosti za nejaký veľkoklub," pochválil svojich hráčov Calzona, ktorý až do konca zápasu veril, že jeho tím môže vyrovnať. "Ukázali sme, že sa nikdy nevzdávame. Robí ma šťastným pocit z dobre vykonanej práce, z toho, kam sme sa za rok posunuli. Stále však tvrdím, že toto mužstvo potrebuje čas, aby rástlo."