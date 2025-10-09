< sekcia Šport
Calzonu zaujíma výlučne duel v Belfaste, Hanckov štart otázny
Severní Íri majú momentálne na konte tri body a bojujú najmä o druhú barážovú priečku.
Autor TASR
Belfast 9. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona sa momentálne sústredí len na piatkový zápas v Severnom Írsku. Jeho tím vedie po dvoch zápasoch tabuľku A-skupiny po senzačnej výhre nad Nemeckom (2:0), ktoré potvrdil v Luxembursku (1:0). Proti tímu z britských ostrovov doposiaľ nikdy v ostrom zápase neprehral.
„Sokolov“ trápia početné absencie a práve preto sa musia podľa kormidelníka sústrediť výlučne na seba. „Myslím iba na zajtrajší zápas, len hlupák by mohol rozmýšľať v inom móde. Nie sme mužstvo, ktoré si môže dovoliť kalkulovať. Vieme teda v akom sme období a zložení a chýbajú nám štyria dôležití hráči. Musíme ísť na ihrisko a odovzdať maximum, vtedy môžeme byť úspešní,“ povedal Calzona na štvrtkovej tlačovej konferencii v Belfaste.
Domáci by mali ísť za rýchlym gólom, ku ktorému ich bude hnať Windsor Parku s kapacitou 18.500 divákov. „Musíme s tým jednoznačne počítať, fanúšikovia ich budú určite hnať za výhrou a úvodným tlakom,“ uviedol Duda. Ten má z predošlého zápasu žltú kartu a v prípade obdržania ďalšej s ním národný tím nemôže v pondelok počítať v Trnave proti Luxembursku. „V prvom rade sa budem snažiť nedostať žltú kartu, ale som v strede ihriska, kde je mnoho súbojov. Budem sa však určite snažiť ju nedostať,“ povedal Duda pre TASR.
Severní Íri neprehrali doma takmer dva roky, ich slabinou sú však štandardné situácie. „Sme mužstvo s jasnou identitou, samozrejme na základe charakteristík súpera môžeme nejaké veci korigovať. Je to výborné mužstvo aj po technickej stránke, majú kvalitu do defenzívy, ale aj do ofenzívy. Ako každé mužstvo, aj oni majú slabé stránky a my sa ich budeme snažiť nájsť,“ povedal Calzona.
Medzi chýbajúcimi hráčmi je aj stopér Dávid Hancko z Atletica Madrid. Ten absentuje pre pôrod svojej manželky, no k tímu by sa stále mohol pripojiť: „S Dávidom som sa rozprával pred dvoma dňami a povedal mi, že pokiaľ pôjdu veci podľa plánu, príde. Odvtedy som s ním nekomunikoval, nechcel som naňho vytvárať tlak, keďže je to jeho rozhodnutie. Môže ísť súkromne aj zajtra ráno z Madridu, nechceme mu dávať ultimátum, pretože rodina je na prvom mieste. Je to samozrejme jeho rozhodnutie, ktoré budeme rešpektovať.“ Do tréningu sa naopak už začal zapájať zranený krídelník Ivan Schranz. „Začal trénovať s mužstvom v stredu a vo štvrtok absolvoval celý tréning. Uvidím, či bude v takej kondícii, aby mohol nastúpiť,“ priblížil Calzona. Z nominácie vypadol aj kľúčový stredopoliar Stanislav Lobotka pre natiahnutý trieslový sval. „Ako o náhrade uvažujem samozrejme o Patrikovi Hrošovskom, ten má môj obrovský obdiv a taktiež o Matúšovi Berovi, ukážkovom profesionálovi. Do úvahy na tento post defenzívnej šestky prichádza aj Duda,“ zhodnotil kouč. Samotný stredopoliar hovoril v spojitosti s absenciami o súdržnosti: „Kľúčom je hlavne tímovosť, keďže nám chýbajú nejakí hráči. Musíme ísť od zápasu k zápasu a ten zajtrajší bude jeden z najdôležitejších.“
Severní Íri majú momentálne na konte tri body a bojujú najmä o druhú barážovú priečku. „Očakávam ťažký zápas, čaká nás fyzicky náročné organizované mužstvo, ktoré dobre bráni. Pre nich je to kľúčový zápas, ale dôležitý je aj pre nás a môže napovedať do zvyšku kvalifikácie. Urobíme maximum, aby sme to fyzicky zvládli podľa našich predstáv,“ zhodnotil Calzona ešte počas brífingu pred odletom. Okrem dvojice visí otáznik aj nad Lukášom Haraslínom, ktorý chýbal na minulom zraze pre zranenie v oblasti slabín. „Všetci sú k dispozícii a v poriadku, menší otáznik visí nad Haraslínom. Bol 40 dní bez futbalu a v poslednom období odohral len dvakrát po dvadsať minút,“ dodal tréner SR.
Duda je jedným z pamätníkov na duel v Belfaste spred piatich rokov, keď Slováci úspešne zakončili baráž a postúpili na ME 2020. „Máme ich zanalyzovaných veľmi dobre, dva roky doma neprehrali zápas. Predčiť ich vo fyzickosti a súbojovosti bude náročné, všetko musíme dať na úroveň, ktorú majú oni,“ zhodnotil 30-ročný hráč Al-Ettifaq. Dodal a opakovane zdôraznil, že jeho národný tím musí stavať na tímovosti: „Je našou najväčšou silou. Máme skvelé individuality, ale veľa hráčov chýba. Absentovali aj proti Nemecku a zomkli sme sa, my nie sme krajina, ktorá vyhráva zápasy individuálnou kvalitou.“
vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech