Camarda z AC Miláno sa v sobotu môže stať najmladším hráčom Serie A

Miláno 24. novembra (TASR) - Taliansky futbalista Francesco Camarda z AC Miláno by mal v sobotu odohrať premiérový zápas v Serii A doma proti Fiorentine. Pätnásťročný útočník sa tak môže stať najmladším hráčom v talianskej najvyššej súťaži.



Tréner Stefano Pioli momentálne nemá dostatok možností v útoku, keďže Rafael Leao a Noah Okafor sú zranení a Olivier Giroud dostal 14.novembra dvojzápasový dištanc. Preto sa rozhodol preradiť Camardu do elitného mužstva. Tento krok musel klubu odobriť regionálny výbor Lombardie, vzhľadom na hráčov vek.



Taliansky mládežnícky reprezentant bude mať v deň zápasu 15 rokov, 8 mesiacov a 15 dní, čím by prekonal rekord Wisdoma Ameya z roku 2021. Ten sa prvýkrát objavil v zostave Bologni vo veku 15 rokov, 9 mesiacov a jeden deň. Informoval o tom portál football-italia.net.