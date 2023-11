Camavinga si pretrhol väz v kolene,Realu bude chýbať niekoľko mesiacov

Madrid 17. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Eduardo Camavinga z Realu Madrid si pretrhol kolaterálny väz v pravom kolene a mužstvu nepomôže niekoľko mesiacov. Dvadsaťjedenročný stredopoliar utrpel zranenie počas stredajšieho tréningu národného tímu a odišiel zo sústredenia v Nice.



Francúzska reprezentácia sa pripravuje na záverečné dva zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Gibraltáru a na pôde Grécka. Úradujúci vicemajstri majú už istý postup z B-skupiny. Camavinga si vyvrtol pravé koleno vo vzájomnom súboji s reprezentačným spoluhráčom Ousmanem Dembelem z Paríža Saint-Germain. V mužstve ho nahradil Khephren Thuram (OGC Nice).



Camavinga opustil mužstvo vo štvrtok a zamieril do zázemia Realu, kde absolvoval ďalšie vyšetrenia. Klub neuviedol, ako dlho bude mimo hry, ale vážne zranenia kolenných väzov si zvyčajne vyžadujú mesiace na vyliečenie. Podľa španielskych médií môže Camavinga pauzovať osem až desať týždňov. Späť do súťažného kolotoča by sa mohol vrátiť v druhej polovici januára a pravdepodobne až po španielskom Superpohári, ktorý sa bude hrať v Saudskej Arábii.



Pre "biely balet" je to už druhý vyradený stredopoliar. Tím je niekoľko týždňov aj bez Aureliena Tchouameniho. Madridčanov čaká prvý duel po asociačnom termíne 26. novembra na pôde Cadizu. Ním odštartujú šnúru siedmich zápasov v priebehu 25 dní. V tabuľke La Ligy im patrí druhé miesto a v Lige majstrov majú už istú vyraďovaciu fázu. Informovala agentúra AFP.