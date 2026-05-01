Campbellová končí v Seattli, chce si vyskúšať prácu v inom tíme
Tridsaťtriročná Kanaďanka bola asistentkou Kraken od júla 2024, keď sa stala prvou ženou v histórii NHL v trénerskom štábe tímu zámorskej profiligy.
New York 1. mája (TASR) - Kanaďanka Jessica Campbellová nebude pokračovať v úlohe asistentky trénera tímu NHL Seattle Kraken. Po vypršaní zmluvy sa rozhodla nerokovať o novom kontrakte a bude si hľadať prácu v inej organizácii profiligy.
„Jessice vypršal kontrakt a prejavila túžbu ísť ďalej a vyskúšať si prácu v inom tíme. Jej rozhodnutie rešpektujeme a podporujeme," uviedol v stanovisku pre klubový web generálny manažér „krakenov" Jason Botterill.
Tridsaťtriročná Kanaďanka bola asistentkou Kraken od júla 2024, keď sa stala prvou ženou v histórii NHL v trénerskom štábe tímu zámorskej profiligy. Premiéru zažila v domácom zápase proti St. Louis, v ktorom hráči Kraken prehrali 2:3. V uplynulých dvoch sezónach nepostúpili ani raz do play off.
Do organizácie Kraken vstúpila už v júli 2022, keď pracovala ako asistentka na farme Seattlu v Coachella Valley (AHL). Bývalá hokejistka pracovala aj nemeckom tíme Norimberg Ice Tigers a post asistentky zastávala v minulosti aj v nemeckej reprezentácii, na MS 2022 v Tampere a Helsinkách pomáhala na striedačke Tonimu Söderholmovi.
„Jessice vypršal kontrakt a prejavila túžbu ísť ďalej a vyskúšať si prácu v inom tíme. Jej rozhodnutie rešpektujeme a podporujeme," uviedol v stanovisku pre klubový web generálny manažér „krakenov" Jason Botterill.
Tridsaťtriročná Kanaďanka bola asistentkou Kraken od júla 2024, keď sa stala prvou ženou v histórii NHL v trénerskom štábe tímu zámorskej profiligy. Premiéru zažila v domácom zápase proti St. Louis, v ktorom hráči Kraken prehrali 2:3. V uplynulých dvoch sezónach nepostúpili ani raz do play off.
Do organizácie Kraken vstúpila už v júli 2022, keď pracovala ako asistentka na farme Seattlu v Coachella Valley (AHL). Bývalá hokejistka pracovala aj nemeckom tíme Norimberg Ice Tigers a post asistentky zastávala v minulosti aj v nemeckej reprezentácii, na MS 2022 v Tampere a Helsinkách pomáhala na striedačke Tonimu Söderholmovi.