Can si poranil väzy v kolene, Dortmundu bude chýbať dlhší čas

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Bývalý hráč Juventusu a Liverpoolu sa zranil tesne pred koncom prvého polčasu, no po krátkom ošetrení sa vrátil na ihrisko.

Autor TASR
Dortmund 1. marca (TASR) - Kapitán futbalistov Borussie Dortmund Emre Can by mohol svojmu tímu chýbať dlhší čas po zranení kolena v sobotňajšom šlágri 24. kola Bundesligy proti Bayernu Mníchov (2:3). Podľa trénera Borussie Nika Kovača to vyzerá na poranenie väzov.

Tridsaťdvaročného nemeckého reprezentanta ešte čakajú vyšetrenia, no Kovač v pozápasovom rozhovore naznačil, že ide o roztrhnuté väzy. „Vyzerá to tak. Emre povedal, že niečo počul. Pokračoval v hre, no po druhom súboji už musel striedať,“ citovala päťdesiatštyriročného kormidelníka agentúra DPA.

Bývalý hráč Juventusu a Liverpoolu sa zranil tesne pred koncom prvého polčasu, no po krátkom ošetrení sa vrátil na ihrisko. O pár chvíľ sa strelec troch gólov v tejto sezóne opäť ocitol na trávniku v bolestiach a musel striedať. Kovač nechcel z incidentu viniť tímových lekárov. „Zdravotnícky personál ho chcel vyšetriť, no Can povedal, že môže pokračovať. Ako lekár k tomu nemôžete nič povedať,“ dodal kouč druhého mužstva Bundesligy.
