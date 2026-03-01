< sekcia Šport
Can si poranil väzy v kolene, Dortmundu bude chýbať do konca sezóny
Autor TASR
Dortmund 1. marca (TASR) - Kapitán futbalistov Borussie Dortmund Emre Can bude svojmu tímu chýbať do konca sezóny. Dôvodom je zranenie kolena, ktoré utrpel v sobotňajšom šlágri 24. kola Bundesligy proti Bayernu Mníchov (2:3). Nemecký klub neskôr oznámil, že 32-ročný stopér si natrhol predný skrížený väz a čaká ho niekoľkomesačná rekonvalescencia.
Tréner Borussie Niko Kovač už v pozápasovom rozhovore naznačil, že ide o roztrhnuté väzy. „Vyzerá to tak. Emre povedal, že niečo počul. Pokračoval v hre, no po druhom súboji už musel striedať,“ citovala päťdesiatštyriročného kormidelníka agentúra DPA.
Bývalý hráč Juventusu a Liverpoolu sa zranil tesne pred koncom prvého polčasu, no po krátkom ošetrení sa vrátil na ihrisko. O pár chvíľ sa strelec troch gólov v tejto sezóne opäť ocitol na trávniku v bolestiach a musel striedať. Kovač nechcel z incidentu viniť tímových lekárov. „Zdravotnícky personál ho chcel vyšetriť, no Can povedal, že môže pokračovať. Ako lekár k tomu nemôžete nič povedať,“ dodal kouč druhého mužstva Bundesligy.
„Emreho zranenie je mimoriadne trpké. Nielen preňho, ale pre nás všetkých. Je náš kapitán, vždy slúži záujmom tímu a je dôležitou súčasťou nášho klubu. V nasledujúcich mesiacoch od nás dostane všetku možnú podporu, aby sme zaistili jeho úplné uzdravenie,“ sľúbil športový riaditeľ Dortmundu Sebastian Kehl.
