Canadiens poslali Mešára z farmy v Lavale do juniorskej OHL

Montreal 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár sa sťahuje z Lavalu Rocket v AHL do tímu Kitchener Rangers, ktorý pôsobí v juniorskej Ontario Hockey League (OHL). Oznámil to v sobotu klub NHL Montreal Canadiens.



Devätnásťročný útočník odštartoval sezónu v AHL a v dvoch dueloch zaznamenal jednu asistenciu. Canadiens si vybrali Mešára vo vlaňajšom drafte v 1. kole z 26. miesta. V uplynulom ročníku odohral za Kitchener 52 zápasov a pripísal si 51 bodov (17+34), v deviatich dueloch play off strelil gól a pridal tri asistencie. Jeden štart si pripísal aj za Laval.



Montreal zároveň povolal z farmy do prvého tímu Joela Armiu. Tridsaťročný fínsky útočník odohral za Laval štyri zápasy, v ktorých strelil rovnaký počet gólov a pridal asistenciu.