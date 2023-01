Cancelo bude hrať minimálne do konca sezóny za Bayern Mníchov

Mníchov 31. januára (TASR) - Bayern Mníchov získal portugalského obrancu Joaa Cancela. Dvadsaťosemročný futbalista prišiel do kádra nemeckého šampióna na hosťovanie do konca sezóny z Manchestru City. V utorok to potvrdil bavorský klub.



Bayern môže po sezóne využiť opciu na kúpu obrancu, podľa agentúry DPA by však musel zaplatiť 70 miliónov eur. Cancelo odohral za Portugalsko 41 zápasov, strelil 7 gólov. Do Mníchova pricestoval v pondelok a v utorok ráno absolvoval lekársku prehliadku.



S anglickým šampiónom má platnú zmluvu do roku 2027. Do tímu prišiel z Juventusu Turín v roku 2019 za 65 miliónov libier. V uplynulom období však nedostával od trénera Pepa Guardiolu toľko priestoru. Ak hrali "Citizens" so štvorčlennou obrannou formáciou, tak na pravom kraji nastupovali zväčša Kyle Walker, alebo Rico Lewis.