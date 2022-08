Candreva bude hosťovať v Salernitane

Rím 12. augusta (TASR) - Taliansky futbalista Antonio Candreva odišiel na hosťovanie zo Sampdorie Janov do Salernitany. Účastník Serie A to oznámil v piatok.



Salernitana si talianskeho reprezentačného krídelníka môže odkúpiť. "Musia byť splnené určité podmienky," uviedol klub vo vyhlásení.



Tridsaťpäťročný hráč má na konte 54 zápasov za Taliansko, strelil v nich sedem gólov. Salernitana začne tohtoročnú ligovú sezónu v nedeľu, keď hostí AS Rím.