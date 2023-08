Čang vyradil Ruuda a je prvý Číňan so skalpom hráča z Top5

Č'-čen Čang, vľavo, z Číny, si podáva ruku s Casperom Ruudom z Nórska po Zhangovom zápase počas druhého kola majstrovstiev USA Open v tenise, v stredu 30. augusta 2023 v New Yorku. Foto: TASR/AP

muži – dvojhra – 2. kolo:



Č'-čen Čang (Čína) - Casper Ruud (Nór.-5) 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2,

Rinky Hidžikata (Aus.) - Marton Fucsovics (Maď.) 6:1, 6:2, 6:1,

Adrian Mannarino (Fr.-22) - Fabian Marozsan (Maď.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:1,

Frances Tiafoe (USA-10) - Sebastian Ofner (Rak.) 6:3, 6:1, 6:4,

Tommy Paul (USA-14) - Roman Safiullin (Rus.) 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3,

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-21) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:1, 6:4, 6:3,

Ben Shelton (USA) - Dominic Thiem (Rak.) 7:6 (1), 1:0 - skreč Thiem,

Jakub Menšík (ČR) - Titouan Droguet (Fr.) 3:6, 6:2, 7:6 (1), 6:3,

Taylor Fritz (USA-9) - Juan Pablo Varillas (Peru) 6:1, 6:2, 6:2,

Jiří Veselý (ČR) - Francisco Cerundolo (Arg.-20) 7:6 (5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 (6),

Benjamin Bonzi (Fr.) – Christopher Eubanks (USA-28) 7:6 (6), 2:6, 6:2, 7:6 (7),

Aslan Karacev (Rus.) – Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (4),

Novak Djokovič (Srb.-2) – Bernabe Zapata Miralles (Šp.) 6:4, 6:1, 6:1,

Dominic Stricker (Švaj.) – Stefanos Tsitsipas (Gréc.-7) 7:5, 6:7 (2), 6:7 (5), 7:6 (6), 6:3,

Laslo Djere (Srb.-32) – Hugo Gaston (Fr.) 6:1, 6:2, 6:3,

Borna Gojo (Chor.) – Mackenzie McDonald (USA) 6:3, 6:4, 6:4



New York 31. augusta (TASR) - Čínsky tenista Č'-čen Čang sa postaral o veľké prekvapenie na grandslamovom US Open, keď v druhom kole vyradil piateho nasadeného Caspera Ruuda z Nórska. Vlaňajšieho finalistu zdolal v piatich setoch 6:4, 5:7, 6:2, 0:6 a 6:2 po troch hodinách a 19 minútach. Stal sa tak vôbec prvým čínskym tenistom, ktorý vyhral nad hráčom z Top5 rebríčka ATP.Dvadsaťšesťročný Čang, ktorému patrilo pred turnajom 67. miesto vo svetovom rebríčku, sa v treťom kole stretne s Austrálčanom Rinkym Hidžikatom a pokúsi sa prvýkrát v kariére prebojovať do osemfinále Grand Slamu. V napínavom zápase s Ruudom viedol 2:1 na sety, no favorizovaný Nór mu dal vo štvrtom kanára. Čang následne na niekoľko minút opustil kurt a využil pauzu na toaletu a výmenu dresu, čo rozhodilo jeho súpera. Ten prehral svoj prvý servis v rozhodujúcom set a následne sa nahnevane sťažoval rozhodcovi, že nedohliada na časové limity. Čang využil situáciu, v piatom sete opäť brejkol súpera a nakoniec slávil životný triumf.Srb Novak Djokovič suverénne postúpil do 3. kola. Druhý nasadený hráč zdolal v 2. kole Španiela Bernabeho Zapatu Mirallesa za 122 minút hladko 6:4, 6:1, 6:1. V ďalšej fáze nastúpi proti krajanovi Laslovi Djeremu, ktorý vyradil Huga Gastona z Francúzska.Djokovič využil v prvom sete za stavu 2:2 druhý brejkbal a o niečo neskôr aj prvý setbal. V ďalšom priebehu už mal jasne navrch, keď zobral Zapatovi Mirallesovi päť zo siedmich podaní. Úlohu favorita nezvládol Grék Stefanos Tsitsipas, siedmy nasadený hráč podľahol v stredajšom zápase Švajčiarovi Dominicovi Strickerovi v piatich setoch 5:7, 7:6 (2), 7:6 (5), 6:7 (6) a 3:6. Počas svojej siedmej účasti na turnaji vo Flushing Meadows sa tak piatykrát nedostal z druhého kola. Kvalifikant Stricker je v hlavnej súťaži premiérovo a v treťom kole sa stretne s Francúzom Benjaminom Bonzim.Tsitsipas nepotvrdzoval na kurte úlohu favorita. Jeho renkingovo nižšie postavenému súperovi vychádzali krátke údery a darilo sa mu aj na sieti. Grék ho brejkol na začiatku druhého i tretieho setu, no Stricker si zakaždým vzal servis späť a rozhodovalo sa až v tajbrejkoch. Tsitsipas zdanlivo zavelil k triumfu vo ôsmom geme štvrtého setu, ktorý vyhral v najrýchlejšom možnom čase. Následne vzal 21-ročnému súperovi podanie, brejk však opäť nepotvrdil a tretí tajbrejk prehral 6:8. Švajčiarsky kvalifikant, ktorý zdolal prvýkrát v kariére hráča z najlepšej desiatky rebríčka ATP, brejkol v záverečnom dejstve súpera pri prvej príležitosti. V ďalšom priebehu predviedol niekoľko es a kontroloval dianie na dvorci. V deviatom geme dokonal prekvapenie, keď využil prvý mečbal.povedal Stricker v rozhovore bezprostredne po zápase.Do 3. kola postúpil aj Chorvát Borna Gojo po triumfe nad domácim Mackenziem McDonaldom. Súpera zdolal v troch setoch 6:3, 6:4, 6:4. Do ďalšej fázy postúpili aj deviaty nasadený Taylor Fritz, desiaty Frances Tiafoe a štrnásty Tommy Paul.