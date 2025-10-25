< sekcia Šport
Čang zvíťazila na kladine, Sugiharová zlatá v prostných
Osemnásťročná Číňanka získala najcennejší kov na MS prvýkrát v kariére, na predchádzajúcom šampionáte v Antverpách bola najlepšie šiesta.
Autor TASR
Jakarta 25. októbra (TASR) - Čínska gymnastka Čang Čching-jing si vybojovala druhú medailu na majstrovstvách sveta v indonézskej Jakarte. Po bronze vo viacboji žien triumfovala na kladine so ziskom 15,166 bodu.
Osemnásťročná Číňanka získala najcennejší kov na MS prvýkrát v kariére, na predchádzajúcom šampionáte v Antverpách bola najlepšie šiesta. Strieborná skončila víťazka bradiel Kaylia Nemourová z Alžírska a bronz si odniesla Japonka Aiko Sugiharová, ktorá triumfovala v prostných.
Medzi mužmi sa zo zisku zlata v preskoku tešil Filipínec Carlos Edriel Yulo, ktorý si po bronzovej priečke v prostných pripísal na šampionáte v Jakarte druhý cenný kov. Na bradlách zvíťazil Cou Ťing-jüan z Číny, hrazdu ovládol Američan Brody Malone.
MS v športovej gymnastike - finále:
muži
preskok: 1. Carlos Edriel Yulo (Fil.) 14,866 b., 2. Artur Dawtjan (Arm.) 14,833, 3. Nazar Čepurnyj (Ukr.) 14,483, 4. Tommaso Brugnami (Tal.) 14,466, 5. Chuang Ming-čchi (Čína) 14,416, 6. Muchammadžon Jakubov (Rus.) 14,183
bradlá: 1. Cou Ťing-jüan (Čína) 15,300 b., 2. Tomoharu Tsunogai (Jap.) 14,500, 3. Daniel Marinov (Rus.) 14,466, 4. Angel Barajas (Kol.) 14,366, 5. Donnell Whittenburg (USA) 14,233, 6. Vladislav Poľašov (Rus.) 13,966
hrazda: 1. Brody Malone (USA) 14,933 b., 2. Daiki Hašimoto (Jap.) 14,733, 3. Joe Fraser (V.Brit.) 14,700, 4. Tomoharu Tsunogai (Jap.) 14,600, 5. Milad Karimi (Kaz.) 14,366, 6. Carlo Macchini (Tal.) 14,266
ženy
kladina: 1. Čang Čching-jing (Čína) 15,166 b., 2. Kaylia Nemourová (Alž.) 14,300, 3. Aiko Sugiharová (Jap.) 14,166, 4. Flavia Saraivová (Braz.) 13,900, 5. Elsabeth Blacková (Kan.) 13,600, 6. Amanda Yapová (Sing.) 13,333
prostné: 1. Aiko Sugiharová (Jap.) 13,833 b., 2. Ruby Evansová 13,666, 3. Abigail Martinová (obe V.Brit.) 13,466; 4. Sabrina Manecová-Voineová (Rum.) 13,466, 5. Rina Kišiová (Jap.) 13,033, 6. Dulcy Caylorová (USA) 12,966
Osemnásťročná Číňanka získala najcennejší kov na MS prvýkrát v kariére, na predchádzajúcom šampionáte v Antverpách bola najlepšie šiesta. Strieborná skončila víťazka bradiel Kaylia Nemourová z Alžírska a bronz si odniesla Japonka Aiko Sugiharová, ktorá triumfovala v prostných.
Medzi mužmi sa zo zisku zlata v preskoku tešil Filipínec Carlos Edriel Yulo, ktorý si po bronzovej priečke v prostných pripísal na šampionáte v Jakarte druhý cenný kov. Na bradlách zvíťazil Cou Ťing-jüan z Číny, hrazdu ovládol Američan Brody Malone.
MS v športovej gymnastike - finále:
muži
preskok: 1. Carlos Edriel Yulo (Fil.) 14,866 b., 2. Artur Dawtjan (Arm.) 14,833, 3. Nazar Čepurnyj (Ukr.) 14,483, 4. Tommaso Brugnami (Tal.) 14,466, 5. Chuang Ming-čchi (Čína) 14,416, 6. Muchammadžon Jakubov (Rus.) 14,183
bradlá: 1. Cou Ťing-jüan (Čína) 15,300 b., 2. Tomoharu Tsunogai (Jap.) 14,500, 3. Daniel Marinov (Rus.) 14,466, 4. Angel Barajas (Kol.) 14,366, 5. Donnell Whittenburg (USA) 14,233, 6. Vladislav Poľašov (Rus.) 13,966
hrazda: 1. Brody Malone (USA) 14,933 b., 2. Daiki Hašimoto (Jap.) 14,733, 3. Joe Fraser (V.Brit.) 14,700, 4. Tomoharu Tsunogai (Jap.) 14,600, 5. Milad Karimi (Kaz.) 14,366, 6. Carlo Macchini (Tal.) 14,266
ženy
kladina: 1. Čang Čching-jing (Čína) 15,166 b., 2. Kaylia Nemourová (Alž.) 14,300, 3. Aiko Sugiharová (Jap.) 14,166, 4. Flavia Saraivová (Braz.) 13,900, 5. Elsabeth Blacková (Kan.) 13,600, 6. Amanda Yapová (Sing.) 13,333
prostné: 1. Aiko Sugiharová (Jap.) 13,833 b., 2. Ruby Evansová 13,666, 3. Abigail Martinová (obe V.Brit.) 13,466; 4. Sabrina Manecová-Voineová (Rum.) 13,466, 5. Rina Kišiová (Jap.) 13,033, 6. Dulcy Caylorová (USA) 12,966