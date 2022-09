Cannavaro sa stal kormidelníkom Beneventa Calcio v Serii B

Benevento 21. septembra (TASR) - Bývalý taliansky futbalový reprezentant Fabio Cannavaro sa stal trénerom klubu Benevento Calcio, ktorý pôsobí v Serii B. Pre kapitána majstrov sveta z roku 2006 ide o prvý trénerský angažmán v Európe, naposledy pôsobil pri čínskej reprezentácii.



Cannavaro nahradí na lavičke Fabia Casertu, ktorý bol v tíme od vypadnutia tímu zo Serie A na konci sezóny 2020/21. Benevento sa v uplynulom ročníku prebojovalo do semifinále play off druhej ligy, kde podľahlo v dvojzápase Pise a momentálne mu patrí po šiestich kolách trináste miesto.



Štyridsaťdeväťročný Cannavaro bol na začiatku nového milénia považovaný za jedného z najlepších defenzívnych hráčov na svete a v roku 2006 získal prestížnu Zlatú loptu. Po Franzovi Beckenbauerovi (1972, 1976) a Matthiasovi Sammerovi (1996) je doposiaľ len tretí obranca, ktorému sa to podarilo. Na klubovej scéne si obliekal dresy Interu Miláno, Juventusu Turín i Realu Madrid.