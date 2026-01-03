Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Canucks predĺžili zmluvu s Karlssonom o dva roky

Linus Karlsson (94) z Vancouver Canucks oslavuje svoj gól proti Seattle Kraken, zatiaľ čo Jordan Eberle (7) zo Seattlu odkorčuľuje počas tretej tretiny zápasu NHL vo Vancouveri v piatok 2. januára 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný Karlsson má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 7 asistencií v 37 zápasoch.

TASR
Vancouver 3. januára (TASR) - Hokejový klub Vancouver Canucks predĺžil zmluvu so švédskym útočníkom Linusom Karlssonom. Nový kontrakt v tíme zámorskej NHL v hodnote 4,5 milióna dolárov má platnosť dva roky.

Linus urobil od príchodu do klubu mnoho veľkých krokov. Tvrdo pracoval na svojej hre a nás ohromil jeho rozvoj na ľade aj mimo neho. Minulý rok bol naším lídrom v Abbotsforde, ktorý získal titul v AHL. Linus využil tento impulz a skúsenosti na to, aby si v tomto roku upevnil pozíciu vo Vancouveri. Tešíme sa, že mu budeme pomáhať ďalej napredovať a rozvíjať sa,“ citovali generálneho manažéra Patrika Allvina zámorské médiá.

Dvadsaťšesťročný Karlsson má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 7 asistencií v 37 zápasoch Canucks. V roku 2018 ho draftovalo San Jose, všetkých 64 duelov v NHL však absolvoval s Vancouverom s bilanciou 13+10.
