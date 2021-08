Capa mrzí výkon Makojeva: Videl som, že to nie je on

Tokio 5. augusta (TASR) - Tréner slovenského voľnoštýliara Borisa Makojeva je sklamaný, že jeho zverenec skončil na OH v Tokiu už po prvom súboji. Ešte viac však Erika Capa mrzia chyby, ktorých sa Makojev dopustil, pretože sa na ich eliminovaní dlho pripravovali.



Makojev neuspel proti Arturovi Najfonovovi, v kategórii do 86 kg s ním prehral 0:6 na body. Rus tak upravil vzájomnú bilanciu na 3:0 vo svoj prospech. "Bolo to to isté čo na ME. Rovnaké chyby. Neviem, kde nastal skrat. Povedal som mu pred zápasom, že Najfonov pôjde na jednu nohu, po polčase som mu povedal, že teraz pôjde na druhú a nech si dáva pozor. Spravil mu to isté a bolo 4:0. Neviem si to vysvetliť. Lebo zápas bol vyrovnanejší ako na ME," povedal Cap.



Vicemajster sveta z Paríža 2017 a bronzový medailista z ME 2020 v Ríme neskôr potreboval pomoc súpera k tomu, aby ho dostal do repasáže, Najfonov však v semifinále podľahol Hassanovi Jazdaničaratimu. "Aj Najfonov a Iránec. To sú veľmi ťažkí súperi," povzdychol si Cap.



Dvadsaťosemročný slovenský zápasník tak zažil neúspešný debut pod piatimi kruhmi. S Najfonovom predtým na vlaňajších ME v Ríme prehral 0:3 a tento rok na rovnakom podujatí vo Varšave dokonca 0:9. "Musí byť nejaký blok, neviem si to vysvetliť. Veď sme sa o tom dlho rozprávali, že mu pôjde najskôr na jednu a potom na druhú nohu. Aj som mu hovoril, kde sa má brániť. Ja som mu hovoril, že má formu a je dobre pripravený. Ale hlava nefungovala. Keď vstúpil na žinenku, videl som, že to zasa nie je on. Prišla na neho akási ťažoba," povzdychol si slovenský tréner a dodal, že Makojev mohol za stavu 0:2 viac útočiť: "Ak by za stavu 0:2 vyrovnal na 2:2, tak zápas vyzerá celkom inak. Aj psychika by bola úplne inde."