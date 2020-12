Capitals angažovali na hosťovanie Ďurkecha z Považskej Bystrice

Bratislava 28. decembra (TASR) – Slovenský hokejový obranca Lukáš Ďurkech zamieril z tímu druhej najvyššej súťaže HK 95 Považská Bystrica na hosťovanie do Bratislava Capitals, ktorý pôsobí v medzinárodnej IHL. Na sociálnych sieťach o tom informoval klub z Považskej Bystrice.



Pre 23-ročného obrancu pôjde o druhú skúsenosť s medzinárodným hokejom na klubovej úrovni. V ročníku 2015/2016 pôsobil v juniorskej súťaži v Nemecku. Inak sa jeho kariéra odvíjala na Slovensku, najmä v druhej najvyššej súťaži. V ročníku 2020/2021 odohral za Považskú Bystricu 9 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 4 asistencie, 6 trestných minút a 3 plusové body v hodnotení +/-.



„Lukáš sa pripravoval s naším tímom počas letnej prípravy, následne sme ho uvoľnili späť do Považskej Bystrice. Momentálne máme mimo kádra troch obrancov, navyše hráči do 23 rokov sa nepočítajú do prestupov. Tímu ostávajú ešte dva transfery, ktoré chceme využiť na posilnenie mužstva.



Pre Lukáša to bude síce obrovský skok z hľadiska kvality ligy, ale verím, že sa s tým dokáže vyrovnať,” uviedol generálny riaditeľ Bratislava Capitals Dušan Pašek na facebooku bratislavského klubu.