Capitals neudržali trojgólový náskok, Dornbirn zdolali v nájazdoch

Ice Hockey League - 5. kolo nadstavbovej časti - skupina o postup do play off:



iClinic Bratislava Capitals - Dornbirn Bulldogs 4:3 pp a sn (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 2. Mrázik (Guimond, Buc), 22. Hudec, 28. Bezák (Mrázik, Faith), rozhodujúci nájazd Bubela - 32. MacKenzie (Luciani), 40. Jevpalovs (Romig), 60. Yogan (Macierzynski, Luciani). Rozhodovali: Piragic, Trilar – Martin, Pardatscher, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, hralo sa v Dornbirne.



iClinic Bratislava Capitals: Coreau – Carson, Guimond, Chovan, Bohunický, Romančík, Boldižár, Ďurkech – Fortier, Hults, Bubela – Miklík, Higgs, Kosticyn – Mrázik, Buc, Hudec – Köver, Bezák, Faith – Šmída

Dornbirn Bulldogs: Östlund – MacKenzie, Salmela, Nilsson, Kokkila, Schnetzer, Magnan, Kutzer, Straka – Luciani, Rapuzzi, Yogan – Schwinger, Häußle, Macierzynski – Woger, Jevpalovs, Romig – Fröwis, Pavlovs, Antonitsch

Dornbirn 24. februára (TASR) - Hokejisti iClinic Bratislava Capitals zdolali v stredajšom dueli nadstavbovej časti Ice Hockey League (IHL) Dornbirn Bulldogs 4:3 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Petra Draisaitla premárnili v zápase trojgólový náskok, vyrovnávajúci gól na 3:3 inkasovali 27 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Napokon však vydreli víťazstvo v nájazdovom rozstrele, jediným úspešným exekútorom bol Miloš Bubela.Capitals dosiahli tretie víťazstvo v nadstavbovej časti a vrátili sa na čelo skupiny o postup do play off. Duel sa hral v Dorbirne, Bratislavčania však boli v zápise vedení ako domáci tím. Obe mužstvá sa stretnú na rovnakom mieste aj vo štvrtok o 18.45 h.Capitals mali výborný vstup do stretnutia, peknú individuálnu akciu predviedol Mrázik a už v 76. sekunde blafákom prekonal Östlunda v bránke Bulldogs - 1:0. Dornbirn odpovedal šancou Yogana, ktorú zmaril včasným vybehnutím Coreau. V 10. minúte mohlo byť 2:0 pre bratislavský tím, Mrázik naservíroval puk priamo pred bránku Bucovi, ktorý však stroskotal na Östlundovi. Capitals pokračovali v aktivite aj v druhej tretine a odmenou im boli ďalšie dva góly v sieti Dornbirnu. V 22. min premenil samostatný nájazd Denis Hudec a o šesť minút neskôr zvýšil na 3:0 Bezák, ktorý nekompromisne zavesil spomedzi kruhov. Bulldogs však dokázali na nepriaznivý vývoj pomerne rýchlo zareagovať. Pri vylúčení Bubelu znížil v presilovke MacKenzie a v závere tretiny využil ďalšiu početnú výhodu Jevpalovs, ktorý švihom zakončil pomedzi Coreauove betóny - 3:2. V 43. min mal Dornbirn vyrovnanie na dosah, v prečíslení 2 na 1 zvolil Jevpalovs strelu, ktorou trafil iba brankára. Rakúsky tím sa dočkal 27 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, v power play bez brankára skóroval Yogan a poslal zápas do predĺženia. V ňom gól nepadol a tak prišli na rad nájazdy. V nich sa tešili Capitals, v tretej sérii rozhodol o víťazstve Bubela.