Capitals podpísali dvojročný kontrakt s kanadským obrancom Bearom

Washington 29. decembra (TASR) - Americký hokejový klub Washigton Capitals podpísal dvojročnú zmluvu s Ethanom Bearom. Obranca sa vrátil do zámorskej NHL po operácii ramena a jeho nový kontrakt v hodnote 4,125 milióna amerických dolárov sa očakával dlhšie. S tímom, v ktorom pôsobí aj slovenský bek Martin Fehérváry, trénoval už vyše týždňa.



"Keďže je už úplne zdravý a zranenie má za sebou, mohol by byť pre tento klub vhodnou voľbou," povedal tréner Spencer Carbery pre agentúru AP. "Môže mať veľký prínos v zadných radoch, najmä po ofenzívnej stránke," dodal kouč.



Kanadský hráč sa zranil na majstrovstvách sveta a Washington si vybral aj preto, že sa nesnažil urýchliť jeho návrat do zápasového diania. "Úprimne povedané, cítil som, že im na mne naozaj záleží. Môžem rozmýšľať, učiť sa systém, a tak trochu zapadnúť medzi ostatných. Nehodili ma len tak do vody, to si naozaj cením," povedal 26-ročný obranca, ktorý do konca sezóny zarobí 2,0625 milióna dolárov.



Washington je preňho štvrté pôsobisko v NHL - kariéru začal v Edmontone a potom hral aj za Carolinu a Vancouver. Ten mu nedal v lete po zranení kvalifikovanú ponuku ako obmedzenému voľnému hráčovi, čím sa vzdal jeho práv a poskytol mu možnosť podpísať kontrakt s ktorýmkoľvek tímom. V 259 zápasoch zaznamenal Bear 63 kanadských bodov (16+47). Capitals očakávajú v blízkom období aj návrat Maxa Paciorettyho, ktorý si ešte v januári roztrhol achilovku. Najbližší duel ich čaká v noci na piatok na ľade New Yorku Islanders, v tabuľke Východnej konferencie figurujú na ôsmom mieste.