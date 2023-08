Capitals povýšili MacLellana na prezidenta hokejových operácií

Washington 28. augusta (TASR) - Klub NHL Washington Capitals povýšil generálneho manažéra Briana MacLellana na prezidenta hokejových operácií. Svoju doterajšiu funkciu v organizácii však bude naďalej zastávať.



MacLellan bol dlhoročný asistent generálneho manažéra "Caps" Georgea McPheeho, ktorého v roku 2014 nahradil. Podarilo sa mu poskladať tím, ktorý v roku 2018 vybojoval prestížny Stanleyho pohár. Capitals sa počas jeho pôsobenia vo funkcii dostali osem sezón za sebou do play off NHL, táto séria sa skončil až v minulom ročníku.



MacLellanovo povýšenie súvisí s vymenovaním dlhoročného prezidenta Dicka Patricka za predsedu Capitals a povýšením jeho syna Chrisa na pozíciu zástupcu generálneho manažéra. Chris Patrick bude dohliadať na analytické oddelenie, rokovania o hráčskych zmluvách, personál hokejových operácií, hráčsky personál a otázky rozpočtu a plánovania tímu.



Dick Patrick pracuje v organizácii od roku 1982. Počas svojho pôsobenia sa klub v 40 sezónach zúčastnil 32-krát na play off, pripomenula agentúra AP.



Dres Capitals oblieka aj slovenský obranca Martin Fehérváry.