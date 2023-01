Capitals prehrali v Toronte 1:5, Tavares v 1000. dueli s dvoma bodmi

NHL - výsledky:



Carolina - Boston 4:1

Toronto - Washington 5:1

New York 30. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali v zámorskej NHL na ľade Toronta 1:5. Kapitán Toronta John Tavares oslávil svoj 1000. zápas v základnej časti dvoma asistenciami. Carolina v šlágri dvoch najlepších tímov súťaže zdolala Boston 4:1 a natiahla šnúru víťazstiev na päť zápasov.Washington vyhral v Toronte prvú tretinu zásluhou presného zásahu Nicklasa Backströma, pre ktorého to bol prvý zásah v sezóne. V druhej však domáci strelili štyri góly a rozhodli o svojom triumfe. Po štvrtom góle nahradil Darcyho Kuempera v bránke hostí Charlie Lindgren. Domáci Morgan Rielly dal svoj prvý gól v sezóne, Michael Bunting zaznamenal gól a asistenciu. Fehérváry odohral 19:57 min s dvoma mínusovými bodmi. Mal šesť "hitov", najviac zo všetkých aktérov duelu.Carolina bodovala už vo ôsmom stretnutí v sérii. Lídra súťaže zdolala aj vďaka gólu Sebastiana Aha, ktorý skóroval vo štvrtom zápase za sebou. Ďalšie zásahy "hurikánov" pridali Paul Šťastný, Seth Jarvis a Jordan Staal, brankár Frederik Andersen si zapísal 24 zákrokov. Boston prehral tri duely za sebou prvýkrát v sezóne.