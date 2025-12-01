< sekcia Šport
Capitals zdolali Islanders 4:1, Dallas porazil Ottawu
Fehérváry strávil na ľade 17:18 min, počas ktorých sa prezentoval hitom a zblokovanou strelou.
New York 1. decembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 4:1 v nočnom zápase NHL. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe a siedme z predošlých ôsmich zápasov. Jednou z hviezd noci bol kanadský útočník Connor Bedard, ktorý sa dvomi gólmi a dvomi asistenciami podieľal na obrate Chicaga proti Anaheimu z 0:3 na 5:3.
Fehérváry strávil na ľade 17:18 min, počas ktorých sa prezentoval hitom a zblokovanou strelou. Skóre uzavrel gólom do prázdnej bránky Alexander Ovečkin, pre ktorého to bol 909. gól v základnej časti NHL, čím vylepšil rekord NHL. Islanders prehrali tretí zápas po sebe. Na domácom ľade podľahli v šiestom zápase z predošlých siedmich. V domácej UBS aréne zatiaľ získali iba 12 bodov z možných 26. Z tímov Východnej konferencie sú na domácom ľade slabší iba NY Rangers, ktorí na ňom získali iba 5 bodov z možných 22.
Ani náskok 3:0 nestačil hráčom Anaheimu, aby bodovali na ľade Chicaga. Do vedenia 2:0 sa dostali už v 1. minúte, keď v 15. sekunde skóroval Cutter Gauthier a v 47. Olen Zellweger. Chris Kreider v 11. minúte zvýšil na 3:0, no Tyler Bertuzzi v presilovke naštartoval obrat Blackhawks. Dokonal ho Bedard, ktorý v 50. minúte efektným blafákom po chybe hostí v rozohrávke upravil na 4:3 a neskôr uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky. Bol to pre neho druhý štvorbodový zápas v sezóne (predtým 3+1 proti Ottawe). V prebiehajúcej sezóne má na konte 37 kanadských bodov a spoločne s Macklinom Celebrinim zo San Jose figuruje na 2. mieste v kanadskom bodovaní NHL za Nathanom MacKinnonom (44). Krátko pred víťazným gólom Chicaga nastúpil do bránky hostí Ville Husso, ktorý nahradil zraneného Petra Mrázka. Anaheimu chýbala pre zranenie aj brankárska jednotka Lukáš Dostál, ktorý absentuje od 23. novembra. Blackhawks zvíťazili prvýkrát po piatich prehrách. Ducks, ktorí sa držia na priebežnom 4. mieste v Západnej konferencii, prehrali na ľade súpera vo štvrtom zápase po sebe.
Štyrmi kanadskými bodmi zažiaril aj útočník Dallasu Wyatt Johnston. Hetrikom a asistenciou sa podieľal na víťazstve nad Ottawou 6:1. Tri body si pripísali jeho spoluhráči Jason Robertson (1+2) a Mikko Rantanen (0+3). Stars nastúpili v replikách dresov z roku 1999, v ktorých získali svoj jediný Stanleyho pohár. Víťazstvom nad Ottawou predĺžili víťaznú sériu na štyri zápasy a upevnili si priebežné 2. miesto v Západnej konferencii za Coloradom. Ottawa prehrala tretí zápas z predošlých štyroch.
Brankár Caroliny Brandon Bussi vychytal svoje prvé čisté konto v NHL. Jeho tím triumfoval v zápase chudobnom na góly aj na strely nad Calgary 1:0 po predĺžení. O triumfe Hurricanes rozhodol dánsky útočník Nikolaj Ehlers. Dvadsaťsedemročný Bussi doteraz v NHL odchytal osem zápasov, z ktorých prehral iba jeden. Na svoj prvý shutout v kariére potreboval 15 zákrokov, jeho náprotivok v bránke Calgary Devin Cooley čelil 17 strelám. Flames nastúpili bez dlhodobo zranených slovenských útočníkov Samuela Honzeka a Martina Pospíšila. Calgary bodovalo v siedmom zápase z predošlých deviatich a pomaly sa dvíha z dna Západnej konferencie.
NHL - sumáre
New York Islanders - Washington Capitals 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 54. Horvat (Pulock, Schaefer) - 8. Wilson (Ovečkin, Leonard), 34. Wilson, 59. Protas (Roy, Wilson), 60. Ovečkin (Beauvillier). Brankári: Sorokin - Thompson, strely na bránku: 31:18.
Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)
Góly: 18. Bertuzzi (Nazar, Bedard), 27. Greene (Bedard, Burakovsky), 33. Dach (Teräväinen, Levšunov), 50. Bedard, 59. Bedard - 1. Gauthier (Terry, Carlsson), 1. Zellweger (Terry, Gauthier), 11. Kreider (Sennecke, McTavish). Brankári: Knight - Mrázek (50. Husso), strely na bránku: 18:26.
Carolina Hurricanes - Calgary Flames 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Gól: 63. Ehlers (Hall, Walker). Brankári: Bussi - Cooley, strely na bránku: 17:15.
Dallas Stars - Ottawa Senators 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)
Góly: 22. Bourque (Lľubuškin, Back), 30. Robertson, 36. Johnston (Rantanen, Robertson), 43. Johnston (Rantanen, Hintz), 48. Benn (Rantanen, Johnston), 56. Johnston (Hintz, Robertson) - 29. Sanderson (Perron, Cousins). Brankári: DeSmith - Ullmark, strely na bránku: 26:16.
Slováci v akcii
Martin Fehérváry (Washington) 17:18 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
