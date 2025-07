Čapoš bude pokračovať v kanadskej juniorskej WHL

Wenatchee 16. júla (TASR) - Slovenský hokejista Michal Čapoš bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí. Osemnásťročný obranca odohrá nasledujúcu sezónu 2025/26 v kanadskej juniorskej súťaži WHL, v ktorej si oblečie dres Wenatchee Wild.



„Michal je fyzicky impozantný obranca. Hrá tvrdo, no zároveň čisto. Sme nadšení, že sa pripojí k našej organizácii. Bude sa učiť od našich trénerov a veríme, že dosiahne svoj potenciál,“ uviedol klub na svojom oficiálnom webe. Wenatchee si Čapoša vybralo vo vstupnom drafte CHL z celkovej 77. pozície. V predošlom ročníku reprezentoval Slovensko na MS do 18 rokov. Vyskúšal si aj najvyššiu slovenskú súťaž v drese Nových Zámkov.



Od sezóny 2026/27 by sa mal presunúť do najprestížnejšej americkej univerzitnej súťaže NCAA. Absolvovať by mal štúdium na Western Michigan University, ktorá vyhrala sezónu 2024/25.