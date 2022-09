Caputiová bude ako prvá žena v histórii rozhodovať zápas v Serii A

Rím 28. septembra (TASR) - Maria Sole Ferrieriová Caputiová sa stane prvou ženou, ktorá bude rozhodovať futbalový zápas Serie A. Stane sa tak v nedeľu, Caputiová povedie duel Sassuola proti Salernitane.



Tridsaťjedenročná Ferrieriová Caputiová minulý rok rozhodovala zápas tímu Serie A v zápase talianskeho pohára. Cagliari vtedy nastúpilo cez Cittadellu. V tomto stretnutí neuznala tri góly. "Nie je to obyčajný deň, som z neho dojatý," povedal Alfredo Trentalange, prezident komisie rozhodcov v Taliansku. "Maria bude debutovať v Serii A po zásluhe pre svoje schopnosti a zručnosti. Po viac ako 110 rokoch zažijeme historický okamih. Ďakujeme všetkým, ktorí v ňu verili. Neposkytujeme žiadne privilégiá, Maria Sole si tento krok zaslúžila," dodal Trentalange.



Ferrieriová Caputiová začal rozhodovať pred siedmimi rokmi a o päť rokov neskôr postúpila do treťoligovej Serie C. Minulý rok rozhodovala aj zápas Serie B, pár mesiacov po tom, čo sa Maria Marottaová stala prvou ženou, ktorá rozhodovala zápas druhej ligy v Taliansku.