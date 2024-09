Carapaz sa pre rodinné problémy nepredstaví v nedeľných pretekoch

Zürich 23. septembra (TASR) - Ekvádorsky cyklista Richard Carapaz sa pre naliehavé rodinné problémy nepredstaví na MS v nedeľných pretekoch s hromadným štartom. Olympijský víťaz z Tokia v pondelkovom vyhlásení uviedol, že cestuje späť do rodnej krajiny, aby mohol byť so svojou dcérou, ktorá podstúpila urgentnú operáciu.



Carapaz získal na tohtoročnej Tour de France bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. Na najprestížnejšom cyklistickom podujatí vyhral aj jednu etapu. Tridsaťjedenročného jazdca nenominovali do tímu pre OH v Paríži a nemal tak šancu obhájiť zlato z Tokia. Carapaz je prvý Ekvádorčan, ktorý vyhral preteky Grand Tour. V roku 2019 sa tešil z celkového triumfu na Giro d'Italia.



"Operácia našťastie prebehla dobre. Stále si však vyžaduje starostlivosť. Pre túto rodinnú situáciu som nemohol niekoľko dní trénovať a môj stav nie je taký, aký by si Ekvádor zaslúžil. Ani fyzicky, ani psychicky," uviedol Carapaz podľa agentúry AP. Cestné preteky mužov uzavrú v nedeľu program svetového šampionátu vo švajčiarskom Zürichu.