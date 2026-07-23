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Carapaz triumfoval v 18. etape z úniku na Tour de France
V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates).
Autor TASR,aktualizované
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Orcires-Merlette 23. júla (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu EF Education - EasyPost sa stal víťazom 18. etapy 113. ročníka Tour de France. V cieli 185,2 km dlhej etapy z Voironu do strediska Orcires-Merlette mal náskok 45 sekúnd pred druhým Švajčiarom Maurom Schmidom (Jayco AlUla) i tretím Američanom Matteom Jorgensonom (Visma Lease a Bike). V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates).
Olympijský šampión z Tokia a víťaz Gira d'Italia z roku 2019 si celkovo zapísal druhý triumf na Tour, prvý prišiel v roku 2024. Pogačar prišiel do cieľa na 13. priečke s mankom 4:35 min v skupine hlavných favoritov. Naďalej tak má na čele náskok 4:32 min pred druhým Remcom Evenepoelom (Red Bull Bora-hansgrohe) a 6:51 min pred tretím Isaacom Del Torom (SAE).
„Zvíťaziť na Tour je výnimočný moment, musíte dať do toho všetko, ak to chcete dosiahnuť. Bol to náročný deň. Musel som zlikvidovať veľkú medzeru, aby som sa vôbec dostal do úniku. V závere nebolo jednoduché počkať si na ten správny moment k útoku, no podarilo sa. Konečne sa nám v tíme podarilo to, na čo sme sa pripravovali týždne,“ tešil sa po pretekoch Carapaz podľa Cycling news.
Štvrtá etapa od konca trojtýždňového podujatia mala kopcovitý profil. Finiš bol na najvyššom bode trate a nasledoval po 7,1 km dlhom stúpaní s priemerným sklonom 6,7%. Cieľ bol zároveň horskou prémiou prvej kategórie, na trati bola ešte jedna jednotka hneď v úvode, taktiež jedna dvojka a dve trojky.
Množstvo vrchárskych bodov na trati spôsobilo, že od úvodu vyvíjal výraznú aktivitu na čele Valentin Paret-Peintre. Francúz z tímu Soudal Quick Step mal na sebe bodkovaný dres, ale v skutočnosti mu v súťaži o najlepšieho vrchára pred etapou patrila 2. priečka o 24 bodov za Pogačarom a chcel sa dostať do čela. Tretí v „bodkovanej“ súťaži bol Carapaz, Ekvádorčanovi patrilo aj 12. miesto v celkovom hodnotení, no stratu na čelo mal viac ako 25 minút. Kandidátov na celkový triumf tak nevyrušoval a nechali ho vzdialiť sa pelotónu. Do úniku sa dostal aj muž v zelenom drese Dán Mads Pedersen (Lidl - Trek), ktorého cieľom bolo „prežiť“ prvé tri vrchárske prémie a prejsť ako prvý kótou 130 km v Corpse. Svoju úlohu zvládol, na šprintérskej prémii mu nikto z pretekárov v úniku nerobil problémy a vyťažil z etapy maximálny počet 25 bodov.
Prvou horskou prémiou Côte d’Engins prešiel ako prvý Paret-Peintre pred Carapazom a rovnaká situácia bola aj na ďalších dvoch, ktorými boli dvojka na Côte de Monteynard a trojka na Côte des Terrasses. Pri prejazde šprintérskej prémie bola na čele štrnástka jazdcov, pelotón mal stratu na úrovni až osem minút a začalo byť jasné, že triumf v etape získa pretekár v úniku.
Na predposlednej horskej prémii tretej kategórie Côte de St. Léger les Mélzes zostala na čele šestica, prvý ňou prešiel opäť Paret-Peintre pred Carapazom. Ekvádorčan však potvrdil, že od začiatku mal v hlave v prvom rade triumf v etape a do úplného záveru si ponechal dosť síl. Prvý výrazný útok si pripravil 4 km pred cieľom, Paret-Peintre ho ešte zachytil, no druhý o kilometer neskôr bol už rozhodujúci. Francúz následne klesol až na 4. priečku a o jediný bod tak neprekonal Pogačara v súťaži o bodkovaný dres.
V piatok čaká cyklistov náročná vysokohorská 19. etapa s dĺžkou 127,9 km. Štart je na programe v Gape, cieľ na ikonickom vrchu Alpe d'Huez.
Olympijský šampión z Tokia a víťaz Gira d'Italia z roku 2019 si celkovo zapísal druhý triumf na Tour, prvý prišiel v roku 2024. Pogačar prišiel do cieľa na 13. priečke s mankom 4:35 min v skupine hlavných favoritov. Naďalej tak má na čele náskok 4:32 min pred druhým Remcom Evenepoelom (Red Bull Bora-hansgrohe) a 6:51 min pred tretím Isaacom Del Torom (SAE).
„Zvíťaziť na Tour je výnimočný moment, musíte dať do toho všetko, ak to chcete dosiahnuť. Bol to náročný deň. Musel som zlikvidovať veľkú medzeru, aby som sa vôbec dostal do úniku. V závere nebolo jednoduché počkať si na ten správny moment k útoku, no podarilo sa. Konečne sa nám v tíme podarilo to, na čo sme sa pripravovali týždne,“ tešil sa po pretekoch Carapaz podľa Cycling news.
Štvrtá etapa od konca trojtýždňového podujatia mala kopcovitý profil. Finiš bol na najvyššom bode trate a nasledoval po 7,1 km dlhom stúpaní s priemerným sklonom 6,7%. Cieľ bol zároveň horskou prémiou prvej kategórie, na trati bola ešte jedna jednotka hneď v úvode, taktiež jedna dvojka a dve trojky.
Množstvo vrchárskych bodov na trati spôsobilo, že od úvodu vyvíjal výraznú aktivitu na čele Valentin Paret-Peintre. Francúz z tímu Soudal Quick Step mal na sebe bodkovaný dres, ale v skutočnosti mu v súťaži o najlepšieho vrchára pred etapou patrila 2. priečka o 24 bodov za Pogačarom a chcel sa dostať do čela. Tretí v „bodkovanej“ súťaži bol Carapaz, Ekvádorčanovi patrilo aj 12. miesto v celkovom hodnotení, no stratu na čelo mal viac ako 25 minút. Kandidátov na celkový triumf tak nevyrušoval a nechali ho vzdialiť sa pelotónu. Do úniku sa dostal aj muž v zelenom drese Dán Mads Pedersen (Lidl - Trek), ktorého cieľom bolo „prežiť“ prvé tri vrchárske prémie a prejsť ako prvý kótou 130 km v Corpse. Svoju úlohu zvládol, na šprintérskej prémii mu nikto z pretekárov v úniku nerobil problémy a vyťažil z etapy maximálny počet 25 bodov.
Prvou horskou prémiou Côte d’Engins prešiel ako prvý Paret-Peintre pred Carapazom a rovnaká situácia bola aj na ďalších dvoch, ktorými boli dvojka na Côte de Monteynard a trojka na Côte des Terrasses. Pri prejazde šprintérskej prémie bola na čele štrnástka jazdcov, pelotón mal stratu na úrovni až osem minút a začalo byť jasné, že triumf v etape získa pretekár v úniku.
Na predposlednej horskej prémii tretej kategórie Côte de St. Léger les Mélzes zostala na čele šestica, prvý ňou prešiel opäť Paret-Peintre pred Carapazom. Ekvádorčan však potvrdil, že od začiatku mal v hlave v prvom rade triumf v etape a do úplného záveru si ponechal dosť síl. Prvý výrazný útok si pripravil 4 km pred cieľom, Paret-Peintre ho ešte zachytil, no druhý o kilometer neskôr bol už rozhodujúci. Francúz následne klesol až na 4. priečku a o jediný bod tak neprekonal Pogačara v súťaži o bodkovaný dres.
V piatok čaká cyklistov náročná vysokohorská 19. etapa s dĺžkou 127,9 km. Štart je na programe v Gape, cieľ na ikonickom vrchu Alpe d'Huez.
Tour de France - 18. etapa (Voiron – Orcires-Merlette, 185,2 km):
1. Richard Carapaz (Ek./EF Education-EasyPost) 4:26:21 h., 2. Mauro Schmid (Švajč./Jayco AlUla) +45 s, 3. Matteo Jorgenson (USA/Visma), 4. Valentin Paret Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) +1:14 min, 5. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +1:57, 6. Raul Garcia (Šp./Movistar) +2:12, 7. Pablo Castrillo (Šp./Movistar) +4:30, 8. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious), 9. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-hansgrohe), 10. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) všetci +4:35
Celkové poradie:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 64:35:13 h, 2. Evenepoel +4:32 min, 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +6:51, 4. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) +7:11, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +9:22, 6. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +10:14, 7. Martinez +12:50, 8. Pidcock +12:58, 9. Jordan Jegat (Fr./TotalEnergies) +14:04, 10. Carapaz +21:00
1. Richard Carapaz (Ek./EF Education-EasyPost) 4:26:21 h., 2. Mauro Schmid (Švajč./Jayco AlUla) +45 s, 3. Matteo Jorgenson (USA/Visma), 4. Valentin Paret Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) +1:14 min, 5. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +1:57, 6. Raul Garcia (Šp./Movistar) +2:12, 7. Pablo Castrillo (Šp./Movistar) +4:30, 8. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn Victorious), 9. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-hansgrohe), 10. Thomas Pidcock (V.Brit./Q36.5 Pro Cycling Team) všetci +4:35
Celkové poradie:
1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates - XRG) 64:35:13 h, 2. Evenepoel +4:32 min, 3. Isaac Del Toro (Mex./SAE Team Emirates - XRG) +6:51, 4. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) +7:11, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +9:22, 6. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +10:14, 7. Martinez +12:50, 8. Pidcock +12:58, 9. Jordan Jegat (Fr./TotalEnergies) +14:04, 10. Carapaz +21:00