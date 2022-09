Carapaz vyhral 14. etapu, Evenepoel si udržal červený dres

Vuelta a Espaňa - 14. etapa (Montoro – Sierra de la Pandera, 160,3 km)



1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 4:09:27 h, 2. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana), 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) obaja +8 s, 4. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +27, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers), 6. Enric Mas (Šp./Movistar) obaja +36, 7. Thymen Arensman (Hol./DSM) +51, 8. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl), 9. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) obaja +56, 10. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe) +1:24 min

Celkové poradie:



1. Evenepoel 52:21:33 h, 2. Roglič +1:49 min, 3. Mas +2:43, 4. Rodriguez +3:46, 5. Ayuso +4:53, 6. Lopez +6:02, 7. Almeida +6:49, 8. Kelderman +6:56, 9. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos Grenadiers) +8:49; 10. Ben O'Connor (Aus./AG2R Citroën) +9:12



Sierra de la Pandera 3. septembra (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz triumfoval v sobotňajšej 14. etape pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec Ineosu-Grenadiers mal po 160,3 km z Montora na vrchu Sierra de la Pandera náskok osem sekúnd pred Kolumbijčanom Miguelom Angelom Lopezom z Astany i Slovincom Primožom Rogličom z Jumbo-Visma. Červený dres pre celkového lídra si udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Quick-Step Alpha Vinyl.Cyklisti absolvovali úvod etapy po rovine, no v druhej polovici na nich čakali náročné hory a záverečné stúpanie až do výšky 1815 metrov nad morom. Cieľový kopec mal dĺžku 8,6 km s priemerným sklonom 7,5 percenta a s úsekmi až s 15-percentným sklonom. Zrodil sa triumf z úniku, no Carapaz si ho musel tvrdo vybojovať. Pred 14. etapou mu patrilo v priebežnom hodnotení až 122. miesto, preto kandidátom na celkové prvenstvo jeho účasť vo vedúcej skupine nevadila. Pelotón však od úniku nebol ďaleko a keď líder pretekov Evenepoel 3,5 km pred cieľom začal mať problémy, celkovo druhý Roglič zvýšil tempo a začal sa približovať aj k vedúcemu jazdcovi. Belgičan prišiel do cieľa na 8. mieste s mankom 56 sekúnd a jeho náskok na čele sa scvrkol na 1:49 min.Carapaz si pripísal druhé víťazstvo na tohtoročnej Vuelte. Uspel aj vo štvrtkovej 12. etape.tešil sa v cieli úradujúci olympijský šampión.