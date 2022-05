Carapaz získal ružový dres, 14. etapu Giro d'Italia vyhral Yates

Giro d'Italia - 14. etapa (Santena - Turín, 147 km):



1. Simon Yates (V.Brit./BikeExchange) 3:43:44 h,

2. Jai Hindley (Austr./Bora-hansgrohe),

3. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers),

4. Vincenzo Nibali (Tal./Astana Qazaqstan) všetci +15 s, 5. Domenico Pozzovivo (Tal./Wanty-Gobert) +28, 6. Joao Almeida (Portug./UAE Emirates) +39, 7. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious), 8. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) obaja +51, 9. Emanuel Buchmann (Nem./Bora-hansgrohe) +1:10 min, 10. Juan Pedro Lopez (Šp./Trek-Segafredo) +4:25



Celkové poradie:



1. Carapaz 58:21:28 h,

2. Hindley +7 s,

3. Almeida +30,

4. Landa +59, 5. Pozzovivo +1:01 min, 6. Bilbao +1:52, 7. Buchmann +1:58, 8. Nibali +2:58, 9. Lopez +4:04, 10. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +9:06

Turín 21. mája (TASR) - Britský jazdec Simon Yates z tímu BikeExchange - Jayco sa stal víťazom sobotnej 14. etapy Giro d'Italia. V cieli 147 km dlhej etapy zo Santeny do Turína mal náskok 15 sekúnd pred druhým Austrálčanom Jaiom Hindleym z Bora-hansgrohe i tretím Richardom Carapazom z Ineosu Grenadiers. Ekvádorčan sa dostal do čela celkovej klasifikácie. Na čele má sedem sekúnd náskok pred Hindleym, tretí je s mankom 30 sekúnd Portugalčan Joan Almeida z UAE.Yates si pripísal šieste prvenstvo na Gire. "" zhodnotil svoje vystúpenie Yates podľa Cycling News.Etapa mala kopcovitý profil, na trati bolo pripravených päť vrchárskych prémií. Štyri z nich druhej kategórie a jedna tretej. Prvé bodované stúpanie na Il Pilonetto 43,5 km prešiel ako prvý taliansky líder vrchárskej súťaže Diego Rosa z EOLO-Kometa. Potom sa už začalo súťažiť o najcennejší ružový dres, na čele sa ocitla skupina favoritov na celkové prvenstvo. Chýbal v nej šampión podujatia z roku 2017 Tom Dumoulin, ktorý odstúpil pre problémy s chrbtom.Tón pretekov začal udávať tím Bora-hansgrohe, ďalšie dve vrchárske prémie prešiel kolektív nemeckej stajne na čele s Wilcom Keldermanom, hneď za ním bol jeho tímový kolega Hindley. Tridsať kilometrov pred cieľom zostala na čele už iba štvorica cyklistov Carapaz, Hindley, domáci Vincenzo Nibali z Astany a muž v ružovom Lopez. Vedúci jazdec celkovej klasifikácie však začal mať následne problémy, keď zaútočil Carapaz a vystúpal ako prvý na vrch Colle della Maddalena 12 km pred cieľom. Stíhať sa ho podujal predovšetkým Nibali, Yates si išiel vlastným tempom a do čela sa dotiahol v nasledujúcom zjazde. Rozhodujúci útok z jeho strany prišiel 4 km pred cieľom. Hindley následne v šprinte o 2. mieste zdolal Carapaza i Nibaliho.